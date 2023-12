OpenAI è diventata famosa per i suoi strumenti di intelligenza artificiale, come ChatGPT e DALL-E che trasforma il testo in immagine. Per non rimanere indietro ora Google ha sviluppato una nuova versione della sua soluzione rivolta alle aziende per competere con DALL-E 3.

Google ha da poco annunciato Imagen 2, la sua ultima tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che genera immagini da un testo che ora è ampiamente disponibile per i clienti Vertex AI, la raccolta di prodotti e servizi di machine learning via cloud di Google.

Google annuncia Imagen 2, la risposta a DALL-E 3

Con il nuovo modello Imagen 2, Google promette immagini di qualità superiore, rendering del testo in altre lingue, generazione di loghi, didascalie dalle immagini, nonché risposte dettagliate basate su testo ad esse relative.

Lo strumento prevede anche precauzioni in termini di privacy e sicurezza, come la filigrana digitale di Google che garantisce che le immagini generate dall’intelligenza artificiale possano essere distinguibili da quelle reali.

Imagen 2 è stato sviluppato utilizzando la tecnologia AI DeepMind di Google che ha aperto la strada a miglioramenti della qualità , tuttavia non sarà facile per Google tenere il passo della concorrenza, soprattutto OpenAI che sembra essere più specializzata nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

D’altronde le grandi aziende tecnologiche non possono rimanere indietro in questo campo, quindi ci si può aspettare che un colosso come Google non rimarrà a guardare e Imagen 2 è probabilmente solo un esempio di ciò che la società ha in serbo per il futuro.

Recentemente Google ha presentato Gemini, un nuovo modello avanzato di IA in arrivo anche su Pixel 8 Pro.

