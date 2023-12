I principali operatori telefonici italiani continuano ad adeguarsi ai ritmi frenetici che la tecnologia impone, proponendo ai propri clienti le ultime novità per quanto riguarda il settore smartphone. È il caso di Vodafone, che nelle scorse settimane ha aggiornato il proprio listino di smartphone includendo i nuovissimi modelli Samsung appena presentati sul mercato.

In particolare, a partire dal 6 dicembre è arrivato nei negozi Vodafone il Samsung Galaxy S23 FE (che ha fatto il suo debutto ufficiale in Italia proprio nelle stesse ore), mentre tra qualche giorno – si vocifera la data del 19 dicembre – sarà il turno di Samsung Galaxy A25 5G e Samsung Galaxy A05s. Si tratta di dispositivi con caratteristiche tecniche e prezzi molto diversi tra loro, pensati per target differenti di utenti, acquistabili a rate mensili dilazionate fino a due anni.

Le condizioni cambiano leggermente a seconda dell’offerta attiva sulla SIM e del modello scelto, ma in generale si tratta di una buona opportunità per acquistare gli ultimi arrivati in casa Samsung a prezzi più contenuti.

I tre nuovi smartphone di Samsung proposti da Vodafone sono adatti a tutte le tasche

Samsung Galaxy S23 FE è il modello di punta, quello con le specifiche migliori tra le nuove proposte dell’operatore. Monta uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Il chipset è l’octa-core Exynos 2200 a 4nm, supportato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, dispone di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, ultra-grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida da 25W, mentre il sistema operativo è Android 14 con interfaccia grafica One UI 6. Per maggiori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa dello smartphone a questo indirizzo.

Sebbene il Samsung Galaxy A25 5G non sia stato ancora presentato ufficialmente, sappiamo ormai per certo che rappresenterà la fascia media delle nuove proposte del produttore. Secondo quanto trapelato nelle scorse ore, uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, certificazione HDR10+ e certificazione Eye Care Display. Per quanto riguarda il chipset, sembra ormai certa la scelta di un SoC proprietario, il Samsung Exynos 1280 (CPU realizzata con processo produttivo a 5 nm) con 4 o 6 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (con possibilità di espansione sino a 1 TB grazie al supporto MicroSD). Sul retro ci sarà una configurazione tripla di fotocamere così composto: un sensore primario da 50 megapixel (f/1.8), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.2) e da un sensore macro da 2 megapixel (f/2.4). La batteria sale a 5.000 mAh, e la buona notizia è che sembra possa rimanere la ricarica rapida a 25W, nonostante si tratti di un dispositivo di fascia tutt’altro che alta. Anche in questo caso, lato software dovrebbe esserci Android 14 con l’interfaccia grafica proprietaria One UI 6.0.

Infine il Samsung Galaxy A05s è un entry level con schermo LCD da 6,5 pollici HD+, chip di casa Qualcomm, lo Snapdragon 680, 4 o 6 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 1 TB tramite MicroSD. La fotocamera posteriore è singola da 13 megapixel; a batteria è da ben 5.000 mAh, e anche in questo caso rimane la ricarica rapida, che scende però a 10W. In questo caso, il sistema operativo è Android 13.

Prezzi proposti da Vodafone per acquistare questi tre nuovi smartphone a rate

Vediamo ora nel dettaglio i prezzi proposti da Vodafone per acquistare questi smartphone a rate. In generale, il costo è dilazionato in 24 rate mensili con un eventuale anticipo iniziale e un corrispettivo per recesso anticipato. L’attivazione della rateizzazione costa 9,99 euro per i nuovi clienti e 19,99 euro per i già clienti Vodafone.

Il Samsung Galaxy A05s da 64 GB viene offerto a 3,99 euro al mese con le offerte Special di Vodafone (come Bronze e Silver) e a 4,99 euro al mese con le altre offerte. La versione da 128 GB costa 4,99 euro al mese con Special e 5,99 euro con le altre tariffe. Inoltre, è previsto un anticipo di 9,99 o 39,99 euro.

Passiamo ora a Samsung Galaxy A25 5G, che nella sua configurazione da 128 GB di memoria interna è disponibile a 7,99 euro al mese con Special e 9,99 euro con le altre offerte. La variante da 256 GB costa 9,99 euro al mese con l’offerta Special e 11,99 euro con le altre tariffe. L’anticipo in questo caso è di 29,99 euro.

Infine, il nuovissimo Samsung Galaxy S23 FE da 128 GB viene proposto a 19,99 euro al mese con la tariffa Special e 21,99 euro con le altre offerte Vodafone. Come è lecito aspettarsi, in questo caso l’anticipo sale e non poco rispetto ai due modelli proposti, e si attesta a 69,99 euro.

Per venire incontro alle esigenze dei propri clienti, l’operatore dà la possibilità di acquistare questo modello anche tramite finanziamento Compass con rate da 17,99 euro al mese per 30 mesi con la modalità Flexy Pay, che consente di portare a termine l’acquisto senza alcun anticipo e con pagamento tramite carta di credito, conto corrente bancario o bollettino postale.

