Per acquistare un nuovo smartphone o un tablet Samsung Galaxy in questo periodo di shopping pre-natalizio c’è un’opzione da non farsi sfuggire: le offerte del Samsung Shop consentono, infatti, la possibilità di effettuare un acquisto a prezzo scontato, aggiungendo la possibilità di dilazionare il pagamento (scegliendo tra tre diverse proposte) e di ottenere una supervalutazione sull’usato. Vediamo le offerte in corso sullo store Samsung:

Smartphone e tablet Samsung in offerta sullo store ufficiale

Per questo periodo di shopping pre-natalizio è possibile utilizzare il codice sconto GALAXY4U, da aggiungere al carrello prima di completare l’acquisto. Con questo codice è possibile ottenere fino al 30% di sconto sui prodotti Samsung.

Il codice è attivo solo su alcuni prodotti. Ecco l’elenco:

10% di sconto per Galaxy Fold 5, Flip 5, Tab S9 FE e Watch 6

di sconto per 15% di sconto per Galaxy S23

di sconto per 20% di sconto per Galaxy Book3 e Tab 9 Series

di sconto per 25% di sconto per Galaxy S23 Ultra, S23+, A54 e A34

di sconto per 30% di sconto per Galaxy Buds2 Pro

Da notare, inoltre, che fino al 22 di dicembre c’è la possibilità di ottenere una supervalutazione dell’usato. Con il trade-in di alcuni smartphone o tablet Samsung, infatti, è possibile ottenere fino a 389 euro di valutazione più 200 euro di extra sconto immediato nel carrello.

Per chi sceglie di acquistare un nuovo prodotto sul Samsung Shop, inoltre, ci sono varie opzioni per il pagamento dilazionato. E’ possibile, infatti, pagare:

in 3 rate senza interessi con Klarna oppure con PayPal

in un massimo di 12 rate con PagoDIL

con finanziamento a tasso zero e prima rata a 60 giorni

Per accedere a tutte le offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle offerte di questo periodo di Natale è possibile consultare il nostro canale Telegram Offerte.Tech. C’è anche la possibilità di seguirci sul canale WhatsApp Offerte.Tech.

