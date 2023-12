Gli smartphone mantengono le persone connesse a tutto ciò che conta per loro ma a volte gli utenti hanno bisogno di staccare la spina ed eliminare le distrazioni.

Negli ultimi anni Motorola ha monitorato le tendenze e ha notato un aumento degli utenti, soprattutto quelli più giovani, che desiderano disconnettersi e avere un rapporto più sano con i propri telefoni.

Ebbene, sulla base di tale studio e sulla considerazione che le attuali soluzioni non sono in grado di aiutare adeguatamente gli utenti a disconnettersi, il popolare produttore ha sviluppato Moto Unplugged.

Cosa si può fare con Motorola Moto Unplugged

Si tratta di una nuova esperienza software studiata per aiutare gli utenti a prendersi una pausa dalle distrazioni dei loro smartphone, consentendogli di scegliere quando e come desiderano disconnettersi.

Il punto di forza di Moto Unplugged è rappresentato dalle possibilità di personalizzazione che offre agli utenti: attraverso una modalità speciale, ciascun utente può rendere un momento di pausa unico, sulla base delle proprie preferenze, selezionando le applicazioni e le notifiche consentite e impostando una password per terminare la sessione.

In pratica, a dire di Motorola, tale soluzione dovrebbe rivelarsi molto efficace nel momento in cui si desidera fare una pausa digitale.

E così, se un utente ha bisogno di concentrarsi durante l’orario di lavoro, può scegliere di accedere solo alla posta elettronica o a Microsoft Teams e non vedere altre applicazioni per un periodo di tempo prestabilito oppure chi desidera disconnettersi per un po’ di tempo personale può scegliere quali app social e di messaggistica limitare.

In sostanza, a dire di Motorola, Moto Unplugged consente agli utenti di creare la propria oasi senza disconnettersi completamente.

Moto Unplugged è disponibile su Motorola Razr nel Nord America e nelle prossime settimane sbarcherà su Motorola Razr 40 Ultra, Razr+ e Razr 40 a livello globale. In futuro tale soluzione sarà implementata anche su altri device.