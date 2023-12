Nelle ultime ore è iniziato il rilascio dell’ultima versione di Fuchsia, il nuovo sistema operativo dei dispositivi della serie Nest Hub, giunto ormai alla versione 14; alcuni di voi ricorderanno come i dispositivi in questione fossero originariamente mossi dal sistema “Cast OS”, lo stesso utilizzato dai dongle Chromecast originali e dagli altoparlanti Home, in seguito sostituito proprio da Fuchsia.

A differenza di quanto accadeva in passato, dove dovevamo spesso e volentieri accontentarci di un generico “Correzioni di bug e miglioramenti”, il sito ufficiale del nuovo sistema operativo ci offre una dettagliata panoramica di tutte le novità implementate da ogni nuovo aggiornamento. Diamo un’occhiata insieme.

Fuchsia 14 arriva in anteprima sui dispositivi Nest Hub

Come anticipato, è disponibile da poche ore l’ultima versione di Fuchsia, la 14.20230831.4.72 per gli utenti iscritti al programma di anteprima; per accedere al Preview Program è sufficiente aprire Google Home app, recarsi nella sezione Dispositivi, selezionare Nest Hub e toccare l’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra per visualizzare le impostazioni, una volta giunti nella pagina dedicata alle Informazioni sul dispositivo basterà registrare il dispositivo al programma di anteprima.

Cominciamo subito col dire che la maggior parte delle novità implementate riguardano gli sviluppatori, ma sono comunque presenti alcune migliorie rivolte agli utenti: in primo luogo Fuchsia 14 apporta alcuni miglioramenti al supporto di Matter (cosa che al momento interessa solo Nest Hub Max e Nest Hub di seconda generazione), inclusa la nuova “gestione del tempo di transizione” che verrà utilizzata quando l’utente chiede di cambiare il colore di una luce intelligente.

Viene risolto anche un problema ampiamente segnalato dalla community di utenti, inerente a dei falsi allarmi di presenza nella modalità notturna, bug che causava l’avviamento delle routine impostate dall’utente senza alcuna motivazione.

In ultimo, sono state apportate alcune modifiche alla connettività Wi-Fi e Bluetooth, che vi riportiamo di seguito nel dettaglio:

Aggiunte correzioni e miglioramenti minori.

Abilitato FastUDP su tutte le piattaforme. Sono previsti miglioramenti delle prestazioni, ma nessuna modifica visibile all’utente.

Risolta l’imprecisione del tempo di riproduzione multimediale in alcune situazioni come un altoparlante Bluetooth.

Risolto il problema con il ripristino dell’audio Bluetooth dopo la connessione durante una videochiamata in corso.

Supporto audio in banda iniziale per HFP.

Latenza migliorata durante lo streaming A2DP su un altoparlante.

