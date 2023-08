Il team di Google ha dato il via alle procedure di rilascio di un nuovo aggiornamento preview di Fuchsia per gli smart display della serie Nest Hub.

Ricordiamo che negli ultimi anni il colosso di Mountain View ha iniziato un processo di transizione per i sui smart display da Cast OS al nuovo sistema operativo sviluppato dall’azienda, ossia Fuchsia e tale procedura si è completata in primavera, quando anche la seconda generazione di Nest Hub è stata aggiornata al nuovo OS.

Google svela le novità della versione 12 di Fuchsia

Nelle scorse ore Google ha pubblicato sul sito dedicato a Fuchsia il changelog ufficiale della versione 12, rendendo così note le novità introdotte con tale release, al momento disponibile per gli utenti che hanno deciso di prendere parte al Preview Program.

Alcune novità sono espressamente dedicate proprio alla seconda generazione di Nest Hub che, essendo l’ultimo dispositivo ad avere ricevuto Fuchsia, ha bisogno di più attenzioni per risolvere i problemi riscontrati. E così tra le novità vi sono il miglioramento dell’affidabilità dell’avvio in caso di errori di inizializzazione hardware, la diminuzione della luminosità del display del 50% durante l’accensione e varie correzioni.

Un importante miglioramento per tutti i modelli di Nest Hub dovrebbe poi essere rappresentato dal passaggio dal sistema rendering 3D originale di Fuchsia a Flatland, soluzione ottimizzata per i contenuti 2D (ciò dovrebbe garantire un’esperienza più piacevole quando si guardano i video).

Inoltre, il team di Google ha risolto diversi problemi e arresti anomali relativi a Matter, lo standard smart home supportato dai dispositivi della serie Nest Hub

Potete trovare tutte le informazioni sulle novità di Fuchsia 12 sul sito dedicato. C’è da tenere presente che, oltre alle novità segnalate dagli sviluppatori, potrebbero essercene anche altre “nascoste”.

Per accedere al Preview Program è necessario aprire Google Home app, entrare nella sezione Dispositivi, selezionare Nest Hub e toccare l’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra per visualizzare le impostazioni, quindi entrare nella pagina dedicata alle Informazioni sul dispositivo e registrare il device al programma di anteprima.