Il comparto fotografico è sempre più uno degli elementi più importanti di uno smartphone e Samsung fornisce i componenti chiave a diversi produttori.

Gli smartphone Android che arriveranno nel 2024 potrebbero non offrire miglioramenti significativi per quanto riguarda il reparto imaging e non solo, poiché sembra che Samsung stia aumentando i prezzi dei componenti.

Samsung potrebbe aumentare il prezzo di vari componenti per smartphone

In questi giorni Samsung ha emesso un avviso che aumenterà i prezzi ai clienti che in questo caso sono i produttori di smartphone che necessitano di sensori di immagine.

I media cinesi riferiscono che l’aumento medio dei prezzi nel primo trimestre del prossimo anno sarebbe fino al 25% e per alcuni singoli prodotti potrebbe arrivare fino al 30%, in quanto Samsung potrebbe aver avviato un ciclo di aumenti di prezzo che coinvolge anche altri componenti.

Questo potrebbe significare che nei prossimi anni gli smartphone potrebbero non progredire o diventare più costosi, tuttavia il ciclo potrebbe non essere lungo poiché il mercato degli smartphone si sta lentamente riprendendo.

L’aumento di prezzi impatterebbe maggiormente sugli smartphone di punta che solitamente sono dotati di componenti più costosi rispetto ai dispositivi più economici.

