Meizu ha presentato il suo ultimo smartphone di punta Meizu 21. Il nuovo smartphone Android mantiene il design generale del suo predecessore con alcune modifiche minime, ma introduce molti miglioramenti rispetto al predecessore, a partire dall’adozione dell’ultimo chipset di punta di Qualcomm.

Caratteristiche di Meizu 21

Meizu 21 presenta un corpo piatto in stile iPhone, misura 7,9 mm di spessore e pesa 198 g. Posteriormente si nota un anello luminoso a LED RGB attorno a una delle fotocamere per notifiche e altri casi d’uso.

Il nuovo smartphone utilizza il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 abbinato a RAM LPDDR5x e spazio di archiviazione UFS 4.0.

Il display è un pannello OLED piatto da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel che supporta HDR10+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, oltre all’oscuramento PWM a 1.920 Hz e una luminosità di picco di 1800 nit.

La fotocamera selfie è un obiettivo Samsung S5KJD1 da 32 MP, mentre la fotocamera posteriore è composta da un sensore primario Samsung Samsung S5KHP3 da 200 MP con OIS, un obiettivo ultrawide Samsung S5K3L6 da 12 MP e una fotocamera di profondità Samsung S5K5E9 da 5 MP.

Altre caratteristiche includono un grado di protezione IP54, doppi altoparlanti stereo, un sensore di impronte digitali sotto il display, supporto per doppia SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GNSS e NFC.

Meizu 21 è alimentato da una batteria da 4.800 mAh e supporta la ricarica cablata da 80 W. Dal punto di vista software Meizu 21 esegue Flyme 10.5 basata su Android 14 con l’assistente personale Aicy basato su GPT.

Disponibilità e prezzi di Meizu 21

Meizu 21 debutta in Cina nelle opzioni di colore Unbounded Black, Smart Purple, Sharp Green o Meizu White.

Attualmente lo smartphone è in preordine e sarà in vendita a partire dal 5 dicembre al prezzo di 3.399 yuan (circa 439 euro) per il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio per l’archiviazione interna, 3.699 yuan (circa 478 euro) per la variante con 12 GB di RAM e 256 GB di storage e 3.999 yuan (circa 516 euro) per il modello con 12 GB e 512 GB.

