Solitamente quando parliamo del servizio VoLTE vi riportiamo le nuove aggiunte alle liste degli smartphone compatibili con tale tecnologia da parte degli operatori telefonici, oggi però trattiamo l’argomento in maniera differente, visto che l’operatore virtuale Spusu ha iniziato i test per implementare la suddetta tecnologia.

A breve anche Spusu consentirà le chiamate su rete 4G grazie al servizio VoLTE

Spusu è un operatore virtuale di tipo Full MVNO, disponibile nel Bel Paese già dal 2020, si appoggia alla rete WINDTRE in 2G, 3G, 4G e 4G+, consentendo ai propri clienti la navigazione web con velocità fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload.

Negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni di utenti dell’operatore che hanno potuto sperimentare la tecnologia VoLTE (Voice over LTE), si tratta come ormai ben sappiamo di un servizio che permette agli utenti di effettuare chiamate sfruttando la connessione 4G, evitando non solo il passaggio alle reti di generazione inferiore, ma beneficiando al contempo di una qualità audio superiore che consente anche di continuare la navigazione web durante la telefonata.

Finora dunque i clienti Spusu non avevano modo di navigare sul web durante una telefonata, questo a causa dell’assenza del servizio VoLTE che costringe i dispositivi degli utenti ad effettuare lo switch su rete 3G o 2G durante le chiamate; ora però l’operatore sembra aver iniziato una fase di test per introdurre il servizio in questione, che dovrebbe diventare ufficiale e disponibile per tutti entro la fine dell’anno in corso.

Per il momento non ci sono indicazioni ufficiali da parte dell’operatore, il sito web ufficiale dell’azienda infatti non fa menzione del servizio VoLTE, né dei dispositivi compatibili; lo scorso anno però il CEO del Gruppo austriaco Mass Response, a cui appartiene la filiale italiana di Spusu, Karl Katzbauer, aveva annunciato come la società fosse in trattativa con WINDTRE per poter adottare la tecnologia in questione sulle proprie SIM.

Attualmente dunque rimaniamo in attesa di informazioni più chiare circa le tempistiche di attivazione del servizio, una volta disponibile anche Spusu provvederà quasi certamente a riportare sul proprio sito ufficiale la lista dei dispositivi compatibili con il servizio; si ricorda infatti che per usufruire delle chiamate VoLTE, è necessario non solo provvedere all’attivazione della rispettiva impostazione (solitamente denominata “Chiamate VoLTE” o “Voce e dati”) nelle Impostazioni dello smartphone, ma anche possedere ed utilizzare un dispositivo compatibile con tale tecnologia.

