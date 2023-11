Se state pensando di cambiare operatore, Fastweb ha iniziato a proporre un’interessante promozione che vi offre 3 mesi gratuiti se sottoscrivete uno dei piani di abbonamento della linea Fastweb Mobile, a partire da 7,95 euro al mese.

Le offerte interessate da questa promozione sono Fastweb Mobile, Fastweb Mobile Full e Fastweb Mobile Maxi: a partire dal 17 novembre se sottoscrivete una di queste promo avrete diritto ad usufruire dei primi 3 mesi gratuitamente. La promozione è disponibile fino al prossimo 6 dicembre, salvo proroghe.

Alcune di queste offerte permettono inoltre di accedere al programma FastwebUP Plus Mobile, che mette a disposizione dei clienti Fastweb di rete mobile alcuni vantaggi esclusivi ogni mese, inclusi nel prezzo.

I dettagli delle offerte Fastweb Mobile

Queste tre offerte sono attivabili online, tramite servizio clienti o tramite punto vendita e sono disponibili sia per l’attivazione di nuovi numeri, sia per la portabilità da un altro numero. Nel dettaglio abbiamo:

Fastweb Mobile : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 GB di traffico dati in 5G al costo di 7,95 euro al mese ;

: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 GB di traffico dati in 5G al costo di ; Fastweb Mobile Full : minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico dati in 5G al costo di 9,95 euro al mese ;

: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico dati in 5G al costo di ; Fastweb Mobile Maxi: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 300 GB di traffico dati in 5G al costo di 11,95 euro al mese.

Per l’attivazione di ogni offerta è previsto un contributo iniziale che cambia a seconda della promo scelta e del canale d’acquisto, che va a coprire il primo mese di ricarica e il costo della SIM. Nel caso di attivazione online o tramite servizio clienti, i costi di attivazione delle tre offerte ammontano rispettivamente a 17,95 euro, 18,95 euro e 21,95 euro. Presso un punto vendita, invece, il costo di attivazione corrisponde a 20 euro per Fastweb Mobile e Mobile Full, e 22 euro per Mobile Maxi.

Come specificato sul sito dell’operatore, questi costi di attivazione sono previsti anche con la promozione dei primi tre mesi gratis. Una volta sostenuta questa spesa iniziale, il singolo canone mensile comincerà a essere scalato a partire dal quarto mese. Gli stessi costi sono previsti anche nel caso di attivazione di una eSIM.

Infine, attivando Fastweb Mobile Full o Fastweb Mobile Maxi verrà incluso nel prezzo anche il programma FastwebUP Plus Mobile, il programma di fidelizzazione dell’operatore che offre ogni mese vantaggi esclusivi. Il programma FastwebUP Plus è disponibile da diverso tempo per i clienti di rete fissa, ma da qualche settimana è stato reso disponibile anche per i clienti di rete mobile, con vantaggi dedicati.

Nello specifico, attivando una di quelle due promo e accedendo alla pagina dedicata di FastwebUP Plus Mobile all’interno dell’applicazione, potrete scegliere ogni mese uno tra questi tre vantaggi:

16 minuti di noleggio gratuito di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto Gamestop

1 mese di abbonamento a La Gazzetta dello Sport

Ogni mese sarà possibile scegliere solo uno tra questi tre premi e occorrerà aspettare la fine del mese solare per poterne selezionare un altro (o eventualmente riprendere lo stesso premio).

Potrebbe interessarti anche: Migliori offerte telefoniche