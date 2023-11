Il team di sviluppatori di QuickPic Gallery Mod ha rilasciato una nuova versione di questa popolare applicazione per Android, che arriva così alla release 9.4.

Si tratta di un update importante, in quanto porta con sé il supporto ad Android 14, oltre a numerose altre novità, così come viene confermato dal changelog ufficiale.

Tutte le novità della versione 9.4 di QuickPic Gallery Mod

Il supporto ad Android 14 è senza dubbio la novità più importante tra quelle che sono state introdotte con la versione 9.4 di QuickPic Gallery Mod ma ci sono anche dei piccoli miglioramenti per la visualizzazione dei contenuti multimediali e la risoluzione di alcuni bug (come, ad esempio, quello relativo alla visualizzazione delle GIF in MIUI oppure quello della rotazione del menu nelle immagini a definizione elevata).

Questo è il changelog ufficiale della versione 9.4 di QuickPic Gallery Mod:

New

Android 14 support

Fixes

Resolved GIF flickering in MIUI (Android 13)

Improved video streaming buffering

Fixed media corruption during move, copy, save, or edit

Addressed ClassNotFoundException for Video Player and WiFi Transfer

Resolved HttpsPost class issues in WiFi Transfer

Removed Play Protect warning due to old target SDK

Adjusted rotation menu for high-definition images

Improvements

Screen no longer stays on during media viewing

Forced media cache update after managing or editing files

Ignored SAF and enforced old SD card scanner

Replaced Theme.Holo with Theme.Material in smali

Adjusted card switch padding

Others

Dropped support for Android 5 and 5.1.1

Removed desktop code link

Eliminated path navigation bar in explore mode

Synchronized library components with AGP 8.1.2

Updated settings links

Small code cleanings, changes and improvements

Per ulteriori informazioni su questa nuova versione della popolare applicazione galleria e per procedere al download del file APK, vi rimandiamo alla pagina dedicata su GitHub (la trovate seguendo questo link).

