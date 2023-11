Redmi Note 12 è in offerta nel negozio online ufficiale di Xiaomi con uno sconto di più di ben 70 euro, che corrisponde a un ribasso di oltre il 40% rispetto al prezzo di listino consigliato. Lo smartphone Xiaomi è stato lanciato insieme ai suoi “fratelli” la scorsa primavera e a qualche mese di distanza potete approfittare di uno sconto consistente sulla versione 4-64 GB, la più interessante.

Redmi Note 12 in super offerta su Mi.com in versione 4-64 GB

Redmi Note 12 è il modello “base” della gamma 2023, ma nonostante questo offre un ampio schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz. Il SoC non è esattamente un mostro di potenza (Qualcomm Snapdragon 685), ma è adeguato alla fascia di prezzo ed è affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (nella versione in offerta). A livello fotografico sono disponibili quattro sensori in tutto: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera singola da 13 MP integrato con foro nel display.

Niente 5G per questo modello: a disposizione connettività 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. Il lettore d’impronte è laterale. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 33 W. Per tutti gli altri dettagli potete consultare la scheda tecnica completa.

Redmi Note 12 è stato lanciato al prezzo consigliato di 229,90 euro (4-64 GB), ma da qualche tempo è disponibile costantemente a 169,90 euro e ora potete acquistarlo in offerta a una cifra ancora più intrigante: bastano 99,90 euro per la variante Ice Blue, ribadiamo con 4-64 GB di memoria, semplicemente usando il codice sconto 60RM1214 durante la fase d’acquisto. Se siete interessati potete procedere seguendo il link qui in basso:

Acquista Redmi Note 12 4-64 GB in offerta a 100 euro col coupon

