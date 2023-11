La vicenda che vi riportiamo oggi ha dell’incredibile, siamo tutti ben consapevoli di come siano disponibili online, presso vari e-commerce, degli smartphone fasulli cloni di dispositivi ben più blasonati; molti di questi sono finti iPhone, esteticamente simili ai prodotti della mela se trascuriamo il fatto che si tratti di dispositivi Android con personalizzazioni grafiche in stile iOS.

Se acquistassimo un iPhone da uno store poco affidabile, pagandolo fin troppo poco, difficilmente ci aspetteremmo di ricevere realmente un iPhone; ma se l’acquisto venisse effettuato sullo store ufficiale del colosso di Cupertino? Chiunque si aspetterebbe di ricevere il prodotto per cui ha profumatamente pagato, ma così non è stato per uno sfortunato utente che ha condiviso la propria esperienza su Reddit.

Acquista un iPhone 15 Pro Max, ma Apple gli consegna un clone Android

Partiamo dal principio, l’utente in questione ha provveduto ad effettuare l’ordine dell’oggetto dei suoi desideri, un iPhone 15 Pro Max, direttamente dallo store ufficiale di Apple; in seguito ha ricevuto come si conviene tutta una serie di email di conferma da parte dell’azienda, inclusi i dettagli di tracciamento dal partner di consegna Dynamic Parcel Distribution (DPD).

Una volta arrivato il dispositivo però, l’utente ha iniziato a rendersi conto di alcune stranezze: in primo luogo, una volta aperta la confezione, l’acquirente ha notato la presenza di una pellicola protettiva applicata sullo schermo, circostanza che lo ha inizialmente indotto a pensare che l’azienda gli avesse spedito un’unità ricondizionata. In seguito all’accensione dello smartphone però, si è subito reso conto di come il display non fosse qualitativamente all’altezza del prodotto ordinato, appariva infatti evidente che non si trattasse di un pannello OLED, in più il dispositivo presentava una cornice inferiore più pronunciata di quella prevista.

Il processo di configurazione dello smartphone poi risultava a sua volta non compatibile con quello di un iPhone, così come la presenza di alcune applicazioni preinstallate come TikTok, Facebook e YouTube, che Apple non è solita inserire di default sui propri smartphone. L’utente è stato abbastanza scaltro da non configurare il dispositivo utilizzando il proprio ID Apple, evitando al contempo di configurare Apple Wallet onde evitare un quasi certo furto di dati personali.

L’acquirente ha, a suo dire, provveduto a contattare l’assistenza Apple che gli ha comunicato che lo avrebbe ricontattato in seguito per risolvere il problema.

Quanto sopra riportato è, come anticipato in apertura, quanto condiviso dall’utente interessato dalla vicenda su Reddit; sicuramente in molti vi starete chiedendo come sia possibile che, un colosso del calibro di Apple, commetta un errore tanto grossolano. Perché Apple dovrebbe avere dei cloni Android dei propri iPhone? E perché dovrebbe spedirli ai clienti?

È praticamente impossibile rispondere, soprattutto considerando che al momento ci basiamo esclusivamente sulla testimonianza dell’utente; volendo essere maligni si potrebbe pensare che si tratti di un tentativo di truffa ben architettato, acquisto un iPhone e un clone Android, faccio qualche foto e mi lamento sul web dicendo che Apple mi ha inviato uno smartphone fake e provo a farmi rimborsare l’acquisto o a farmi inviare un nuovo smartphone, avendone di fatto in mano due al prezzo di uno.

Impossibile sapere come la vicenda si sia svolta realmente, anche perché potrebbe tranquillamente essere successo qualcosa di cui non siamo a conoscenza nel tragitto tra i magazzini di Apple e l’abitazione dell’utente; sarebbe interessante sapere come la società reagirà all’accaduto, qualora dovessero esserci nuove informazioni al riguardo non mancheremo di condividerle con voi.

