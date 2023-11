Chi acquista uno smartphone della serie Google Pixel non lo fa soltanto per il design o per la dotazione tecnica ma anche (e, in molti casi, soprattutto) per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View è in grado di garantire.

Tale supporto si traduce in costanti aggiornamenti, volti non solo a risolvere gli eventuali problemi relativi alla sicurezza ma anche ad implementare nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più piacevole e ricca di opzioni.

All’inizio di questa settimana il colosso di Mountain View ha rilasciato l’aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre e, stando alle segnalazioni di alcuni utenti, pare che porti con sé importanti novità per i possessori di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

La serie Google Pixel 8 migliora dopo l’aggiornamento di novembre

Pare che dopo l’aggiornamento di sicurezza di novembre gli smartphone della serie Google Pixel 8 abbiano fatto registrare un miglioramento delle prestazioni e i primi test benchmark eseguiti confermano tale impressione degli utenti.

In particolare, a migliorare è il punteggio relativo ai test multi core con Geekbench mentre non vi sarebbero differenze rilevanti per quanto riguarda i test single core e quelli relativi alla GPU.

Sebbene l’importanza dei test benchmark per quanto riguarda l’esperienza di utilizzo effettiva nella vita di tutti i giorni sia piuttosto relativa, c’è da riconoscere che il miglioramento fatto registrare da Google Pixel 8 dopo l’aggiornamento di novembre (circa +35%) è stato riscontrato anche da diversi possessori di questi smartphone nel loro normale utilizzo.

In sostanza, bisogna riconoscere al team di sviluppatori di Google il merito di essere riuscito a migliorare le prestazioni di due telefoni che hanno già conquistato tanti utenti sin dal primo giorno per le loro potenzialità e che nei prossimi mesi potrebbero regalare ancora altre soddisfazioni.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 8 Pro