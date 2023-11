Qualche tempo fa abbiamo appreso che HMD Global stava progettando di lanciare la propria linea di smartphone Android, un passo importante per la società nota per essere il licenziatario del marchio Nokia per quanto riguarda smartphone e tablet.

Ora sembra che HMD Global sia sempre più vicina al lancio del suo primo smartphone, in quanto è stato da poco individuato tramite il database IMEI GSMA.

La documentazione include diagrammi, manuali e altri dettagli riguardanti il ​​dispositivo, a partire dai numeri di modello: TA-1585 e N159V. Questi codici modello sono associati agli smartphone a marchio HMD ed esiste la possibilità che “N159V” sia destinato al mercato statunitense.

Il primo smartphone di HMD sarebbe M-Kopa X1

Il manuale allegato evidenzia che sul pannello posteriore dello smartphone denominato “M-Kopa X1” è presente il logo M-Kopa accanto alla dicitura “Designed by HMD”.

Si prevede quindi che il dispositivo possa essere progettato da HMD Global per M-Kopa, una società con sede in Kenya che offre prodotti essenziali e servizi finanziari in Africa.

Sulla base delle immagini si ipotizza che lo smartphone in questione possa essere una variante rinominata di Nokia C32 già presente sul mercato.

HMD ha dichiarato che i suoi smartphone coesisteranno con quelli a marchio Nokia ed è probabile che i modelli più vecchi verranno leggermente modificati per incorporare il marchio HMD, mentre quelli più popolari a marchio Nokia riceveranno nuovi design.

In ogni caso il nuovo smartphone di HMD Global non è stato ancora ufficializzato, quindi dovremo probabilmente aspettare ancora qualche settimana per saperne di più.

