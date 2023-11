Il team di YouTube ha annunciato che sta per introdurre una nuova sezione “Per Te” all’interno dei canali che consiglierà un mix di contenuti del canale agli spettatori in base alla loro cronologia delle visualizzazioni.

Gli youtuber possono già accedere alla funzionalità tramite YouTube Studio e decidere ad esempio se suggerire solo Shorts, dirette o video completi, oppure tutti i contenuti del canale o solo i contenuti degli ultimi 12 mesi.

I creator potranno anche scegliere di mettere in evidenza playlist create, singole e multiple, i contenuti riservati agli abbonati, canali in primo piano e altro.

YouTube lancia la nuova sezione “Per Te” per i canali

Sarà inoltre a discrezione del creator abilitare o meno la sezione “Per Te” per il proprio canale, quindi non sarà presente su tutti i canali di YouTube. Ecco come dovrebbe apparire quando sarà disponibile.

Da anni le piattaforme prendono “ispirazione” dalle funzionalità di TikTok, vista la popolarità di quest’ultima, ma questa volta il team di YouTube ha adattato la formula “Per Te” a livello di canale, in quanto è personalizzata per chiunque vi accede.

Il team di YouTube fa sapere che la nuova sezione inizierà a essere mostrata agli spettatori il 20 novembre. I creator possono ottenere maggiori informazioni sulla funzionalità visitando la pagina di supporto.

