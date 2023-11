Chi compra uno smartphone della serie Google Pixel molto probabilmente lo fa anche per il grande supporto software garantito dal colosso di Mountain View e la stessa cosa si può ripetere per gli smartwatch con riferimento a Google Pixel Watch e Google Pixel Watch 2.

Il team di sviluppatori di Google, infatti, in questi mesi ha dimostrato di essere particolarmente attento alla questione update anche per gli smartwatch dell’azienda, non solo per gli smartphone quindi, e nelle scorse ore entrambi i modelli hanno ricevuto un nuovo aggiornamento.

Patch di sicurezza di novembre 2023 per i Google Pixel Watch

L’update in questione porta il software di Google Pixel Watch e Google Pixel Watch 2 alla versione TWD9.231005.005.B3 con le patch di sicurezza aggiornate al 5 novembre 2023. Purtroppo nel changelog pubblicato da Google sul sito ufficiale (lo trovate seguendo questo link) non vengono riportate particolari novità introdotte dagli sviluppatori, in quanto si parla solamente di “ultime patch di sicurezza, correzioni di bug e miglioramenti per gli utenti di Pixel Watch 2 LTE“.

What’s Included The Nov 2023 software update includes bug fixes and improvements for Pixel Watch 2 LTE users. Device Applicability Updates are available for Pixel Watch 2 LTE devices.

Come installare la nuova versione software

Il team di Google ha reso noto di avere già dato il via alle procedure di rilascio di questo nuovo update, precisando che “tutti i Google Pixel Watch e Google Pixel Watch 2 supportati con Wear OS lo riceveranno a partire da oggi” e aggiungendo che l’implementazione continuerà durante la prossima settimana in fasi, a seconda dell’operatore e del dispositivo. Ad ogni modo, non appena l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare l’utente attraverso un’apposita notifica.