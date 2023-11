Sebbene il team di Google non rilasci con grande frequenza importanti novità per YouTube, i suoi sviluppatori sono impegnati con una certa costanza nello studio di nuove funzionalità che possano migliorare l’esperienza offerta dalla piattaforma e molte di esse vengono testate con una ristretta cerchia di utenti.

E così di tanto in tanto grazie a qualche segnalazione abbiamo la possibilità di scoprire uno di tali test e l’ultimo esempio in tal senso è quello relativo ad un misterioso tasto, apparso in basso a destra sullo schermo.

Un nuovo test per YouTube

Il tasto a cui facciamo riferimento, notato sull’app YouTube per Android, è un tasto Play e se viene selezionato avvia la riproduzione di contenuti Shorts casuali in base ai suggerimenti degli utenti, ricordando quello già disponibile da un po’ di tempo posizionato al centro dello schermo.

L’obiettivo di tale pulsante potrebbe essere quello di consentire agli utenti di visualizzare nuovi contenuti quando hanno terminato le cose da guardare e potrebbe essere usato insieme a quello al centro dello schermo.

Al momento non si sa molto altro su questa funzionalità, in quanto il team di YouTube non ne ha confermato ufficialmente l’esistenza ma è probabile che i contenuti verranno scelti in base alla cronologia delle visualizzazioni, ai creatori preferiti, ai canali a cui si è iscritti e ai Mi piace.

Non è nemmeno chiaro quanto diffuso sia questo test ma allo stato attuale pare sia limitato ad una ristretta cerchia di utenti e non vi sono certezze, pertanto, che alla fine tale funzionalità venga implementata a livello generale.

Se desiderate provare in anteprima le novità studiate dal team di sviluppatori di YouTube, potete scaricare le versioni via via rilasciate da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

