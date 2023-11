SILENT HILL: Ascension è un’avventura interattiva che rappresenta un tentativo di Konami di portare sui dispositivi mobili e sui browser la sua amata serie di videogiochi survival horror.

Si tratta di un’avventura a puntate nello stile di una serie TV in streaming, con gli episodi che vengono influenzati dalle scelte degli spettatori.

SILENT HILL: Ascension è un’avventura interattiva basata sui voti

“La famiglia Hernandez precipita nel caos mentre un’altra morte scuote la loro decimata città della Pennsylvania. In un morente villaggio di pescatori in Norvegia, la precaria pace della famiglia Johansen viene sconvolta quando la loro matriarca Ingrid muore in circostanze sospette. La loro sopravvivenza dipende dal fatto che superino i loro impulsi più oscuri e le macchinazioni di una setta, mentre scoprono l’orrore che li unisce.”

In pratica i giocatori sono chiamati a votare una delle possibili evoluzioni della storia e quella che ottiene la maggioranza diventa definitiva.

Per contribuire a decidere il destino dei personaggi è possibile partecipare in diretta tutti i giorni, oppure guardare la serie in qualsiasi momento in replica.

Previous Next Fullscreen

Inizialmente si può votare gratuitamente, ma una volta finiti i crediti bisognerà acquistarne degli altri.

SILENT HILL: Ascension è disponibile come prova gratuita con acquisti in-app opzionali necessari per poter continuare a votare ed è classificato PEGI 18.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’avventura nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone per giocare