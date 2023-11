Tra gli smartphone di fascia media che saranno lanciati il prossimo anno troviamo anche Motorola Moto G Power 5G (2024), device protagonista in queste ore di un’interessante anticipazione.

Sono state pubblicate in Rete, infatti, alcune immagini che ci mostrano quello che potrebbe essere il design del nuovo smartphone di Motorola (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come potrebbe essere Motorola Moto G Power 5G (2024)

Rispetto al modello lanciato quest’anno, il nuovo telefono di Motorola non dovrebbe presentare grandi novità dal punto di vista estetico, con un design caratterizzato da un ampio display con un foro in alto al centro per la fotocamera frontale e un comparto fotografico posteriore inserito in un modulo di forma rettangolare.

Il tasto di accensione e i pulsanti del volume si dovrebbero trovare sul bordo destro del dispositivo mentre nella parte bassa si dovrebbero trovare l’ingresso jack audio da 3,5 mm, la porta USB Type-C e la griglia dell’altoparlante.

Motorola Moto G Power 5G (2024) dovrebbe vantare un display con diagonale di circa 6,7 pollici e la sua scocca dovrebbe avere dimensioni pari a 167,3 x 76,4 x 8,5 mm.

Previous Next Fullscreen

Ecco anche un video che ci mostra il telefono a 360°:

Al momento non vi sono altre informazioni sullo smartphone ma per farsi un’idea è possibile tenere in considerazione la dotazione tecnica di Motorola Moto G Power (2023), tra i cui punti di forza vi sono un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 930, 6 GB di RAM, 256 GB di memoria integrata, una doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel e una batteria da 5.000 mAh.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando ha in programma di lanciare Motorola Moto G Power 5G (2024) e se lo smartphone arriverà anche nel nostro Paese.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Motorola di questo mese