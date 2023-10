Porta tutti in ho., l’apprezzata iniziativa promozionale attraverso la quale ho. Mobile — operatore mobile virtuale di VEI S.r.l. (una società del gruppo Vodafone) — cerca di conquistare nuovi clienti a colpi di passaparola, ricariche omaggio e buoni regalo Amazon, è stata prorogata nella versione “Pro”: ho. Ambassador sarebbe dovuta terminare oggi, 31 ottobre 2023, ma invece rimarrà disponibile per qualche altro mese.

Porta tutti in ho. Mobile: proroga ho. Ambassador

L’iniziativa promozionale Porta tutti in ho. di ho. Mobile si articola in due versioni: una di livello Easy denominata “ho. Tanti amici 2.0” che permette soltanto di ricevere delle ricariche omaggio invitando fino a 10 amici a passare a ho.; una di livello Pro che risponde al nome più altisonante di “ho. Ambassador”, che mette sul piatto buoni regali Amazon fino a 150 euro e ricariche omaggio per gli amici invitati.

Ebbene, come si può facilmente apprendere leggendo le Condizioni Generali dell’iniziativa sul sito ufficiale dell’operatore, la variante Easy sarebbe dovuta terminare in estate — precisamente il 31 luglio — ed era già stata rinnovata illo tempore fino 31 gennaio 2024. In questa sede parliamo invece della versione Pro della promozione: lanciata sul mercato il 21 ottobre 2021, “ho. Ambassador” sarebbe dovuta terminare oggi, 31 ottobre 2023, ma è stata prorogata fino al 30 aprile 2024.

Come funziona ho. Ambassador

A prescindere dalla modalità selezionata — nulla vieta di sfruttarle entrambe —, prendere parte alla promozione Porta tutti in ho. è molto semplice: i clienti dell’operatore hanno la possibilità di invitare dei conoscenti a passare a ho. Mobile e di ottenere in cambio degli interessanti premi.

I passaggi chiave sono quattro:

Scegliere una modalità Seguire le istruzioni di condivisione dell’invito Attendere l’acquisto e l’attivazione della SIM ho. da parte della persona invitata Riscuotere il premio spettante.

Al fine di diventare un Ambassador, ciascun cliente deve recarsi nella sezione dell’app ho. o del sito ufficiale dedicata alla promozione e creare un codice univoco identificativo (“Referral”) da condividere.

Come si accennava poco sopra, le due versioni della promozione sono assai diverse per quanto concerne i premi: ho. Tanti Amici 2.0 permette di invitare 10 amici e di ottenere 5 euro di ricarica omaggio per sé e per ogni amico portato dopo il primo rinnovo mensile (al raggiungimento del decimo amico scatta la ricarica bonus da 50 euro, che porta il totale ottenibile a 150 euro); invece, ho. Ambassador (Pro) permette di invitare un massimo di 15 amici e dà diritto ad un buono regalo Amazon del valore di 50 euro per ogni 5 amici fatti passare a ho.

Insomma, ciascun Ambassador può ottenere al massimo 3 buoni regali Amazon, per un totale di 150 euro. Ciascun amico invitato ha diritto ad una ricarica omaggio del valore di 5 euro. Entrambi i premi — sia quello per l’Ambassador che quello per il nuovo cliente — scattano nel momento del primo rinnovo dell’offerta sottoscritta. Giova ricordare che l’operatore ha modificato le condizioni dell’offerta nel mese di ottobre dello scorso anno: nella versione precedente, i premi massimi erano gli stessi, tuttavia erano più difficili da ottenere, in quanto per ogni buono regalo Amazon occorreva “convertire” a ho. ben 10 amici.

Non è cambiato nulla, invece, in merito alle modalità di erogazione del buono regalo, che avviene mediante “invio del relativo codice univoco all’Ambassador che ne avrà fatto richiesta, a mezzo e-mail (se fornita) o SMS ed entro 1 giorno dalla richiesta”. Naturalmente, per effetto della proroga della promozione, è stato prorogato anche il termine entro il quale sarà possibile redimere il buono regalo, ora fissato al 30 giugno 2024.

Per maggiori dettagli e per partecipare subito, visitate la pagina dedicata alla promozione:

Porta tutti in ho. (ho. Tanti Amici 2.0 e ho. Ambassador)

