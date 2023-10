Xiaomi è stata recentemente al centro dell’attenzione di addetti ai lavori e appassionati di tecnologia per via del lancio cinese dei nuovi flagship della serie Xiaomi 14, che non solo sono i primi smartphone ad adottare ufficialmente la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ma sono anche i modelli simbolo del passaggio di consegne dalla vecchia MIUI ad HyperOS. Se da una parte i prodotti hanno catturato il grosso dell’attenzione, dall’altra non si può ignorare l’ambizioso obiettivo che il CEO Lei Jun ha annunciato in materia di politiche green: Xiaomi punta a diventare carbon neutral entro il 2040.

Ebbene, questo annuncio è stato accolto favorevolmente dai più, tuttavia ha scatenato anche i commenti scettici degli utenti del web più critici verso l’operato del gigante cinese, arrivati a domandarsi se Xiaomi sarà in grado di sopravvivere fino al 2040. Tanti di questi commenti sono stati espressi su Weibo, nota piattaforma cinese di microblogging, e non hanno tardato ad attirare l’attenzione dello stesso Lei Jun.

Il CEO di Xiaomi ha dato una risposta oculata, nella quale ha messo in evidenza la necessità di una gestione prudente e ha riconosciuto come raggiungere la neutralità carbonica (emissioni zero) sia una sfida complessa da portare a compimento. Il commento di Lei Jun ha riscosso apprezzamenti per la capacità di operare un giusto bilanciamento tra impegno a favore dell’ambiente e rischi d’impresa.

In altri post, poi, Lei Jun non ha mancato di porre l’accento sull’impegno filantropico di Xiaomi, la cui Public Welfare Foundation ha effettuato donazioni per oltre 156 milioni di CNY (circa 20,11 milioni di euro) a sostegno dei soccorsi per crisi e catastrofi (senza contare quanto donato dallo Xiaomi Group e dal CEO personalmente).

Tornando ai prodotti, Xiaomi ha appena rinnovato i propri smartphone di punta e pare essere attivamente alla ricerca di partner nel settore automotive.

