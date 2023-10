Home Assistant è una piattaforma di automazione domestica open source che consente agli utenti di controllare dal proprio smartphone tutti i propri dispositivi smart home.

Home Assistant ora supporta anche i controlli integrati sui dispositivi Android, consentendo di visualizzare i controlli del dispositivo anche in una dashboard centralizzata, ma la posizione dei controlli dipende dal dispositivo. In alcuni casi potrebbero trovarsi nel pannello delle impostazioni rapide, in altri nel menu di accensione o nel riquadro delle notifiche.

Home Assistant potrebbe non essere adatto per gli utenti meno esperti

Sebbene l’integrazione dei dispositivi Android sia un fattore importante, non tutti hanno colto i vantaggi derivanti dall’implementazione di una piattaforma di automazione open source, soprattutto gli utenti meno esperti.

A novembre 2022 è stato presentato ufficialmente Matter, il nuovo standard per la domotica che promette di risolvere i problemi di compatibilità tra i diversi prodotti per la smart home, ma il lungo processo di configurazione ha scoraggiato i principianti.

L’intelligenza artificiale potrebbe migliorare la situazione aiutando gli utenti meno esperti a creare le routine e gestire meglio le notifiche.

In quest’ottica Google ha recentemente annunciato che intende integrare l’intelligenza artificiale generativa in Google home nel tentativo di semplificare l’automazione delle attività della casa intelligente e renderla più accessibile a tutti gli utenti.

