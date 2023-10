Google Pixel Watch 2 è senza dubbio uno degli smartwatch più interessanti tra quelli al momento disponibili sul mercato e ciò non soltanto per la dotazione hardware ma anche per le funzionalità studiate dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View per rendere l’esperienza di utilizzo più piacevole.

Una delle funzioni del nuovo smartwatch di Google è rappresentata dalla possibilità di rilevare anche gli swipe sullo schermo quando questo è in modalità Always-on Display (AOD).

Una funzione esclusiva di Google Pixel Watch 2

Grazie a tale funzionalità, gli utenti possono aprire velocemente le impostazioni rapide scorrendo verso il basso, visualizzare le notifiche se si scorre nella direzione opposta oppure visualizzare rapidamente il tile Wear OS più a sinistra o destra.

In pratica, gli utenti non dovranno toccare prima lo schermo per interagire con Google Pixel Watch 2 e ciò dovrebbe rendere più piacevole l’esperienza di utilizzo dello smartwatch e più immediato l’uso delle sue varie funzionalità.

Il rovescio della medaglia di questa novità è rappresentato dalla possibilità di avviare per errore qualcosa nel momento in cui si tocca semplicemente il display per attivarlo o illuminare lo schermo (per evitare che ciò accada, è sufficiente toccare l’orario o il centro dello schermo).

Ricordiamo le principali caratteristiche di Google Pixel Watch 2 (qui trovate la scheda tecnica completa):

Cassa: 41 mm (diametro) in alluminio (riciclato al 100%)

Spessore: 12,3 mm

Peso: 31 grammi (senza cinturino)

Certificazione: IP68

Display: AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 450 x 450 pixel Luminosità di picco: 1.000 nit Supporto all’Always-on Display Protetto da Gorilla Glass 5 di Corning (custom 3D)

SoC: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (4 nm) con GPU Adreno A702 e co-processore Cortex M33

Memorie: 2 GB (RAM) e 32 GB (archiviazione, eMMC)

Audio: altoparlante (singolo) e microfono

Reti mobili: 4G/3G tramite eSIM (solo versione Wi-Fi + LTE)

Connettività: Wi-Fi (2.4 GHz), Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS), NFC

Sensori: accelerometro, giroscopio, barometro, magnetometro, bussola, luminosità ambientale, SpO2, battito cardiaco (ottico a multi-propagazione), sensori elettrici (ECG), sensore per la conduttanza cutanea (cEDA), temperatura cutanea

Batteria: unità da 306 mAh con ricarica wireless Qi

Sistema operativo: Wear OS 4.0 Compatibilità con Android 9.0 e versioni successive



