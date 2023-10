L’annuale Snapdragon Summit è da sempre il palcoscenico perfetto per OPPO e Qualcomm per mettere in mostra i frutti della loro collaborazione. Anche quest’anno, in occasione dell’edizione 2023 dell’evento (qui tutte le novità) tenutosi alle Hawaii, negli Stati Uniti, il colosso cinese ha stupito con innovazioni straordinarie realizzate grazie alla sinergia con il produttore di chip americano.

La collaborazione tra OPPO e Qualcomm ha dato vita a innovazioni degne di nota

Ma partiamo dall’inizio. Come prevedibile, grande protagonista è stato lo Snapdragon 8 Gen 3, il nuovo potentissimo chipset di Qualcomm destinato ai top di gamma del prossimo anno. OPPO ha subito colto l’occasione per anticipare che il suo prossimo flagship monterà proprio questo gioiellino, in grado di garantire prestazioni e fluidità ai massimi livelli. Del resto, Snapdragon 8 Gen 3 segna un nuovo standard per quanto riguarda CPU, GPU, AI e imaging. Insomma, come ha sottolineato Pete Lau, vicepresidente Senior e Chief Product Officer di OPPO, questa partnership permette di ridefinire le performance degli smartphone premium.

La prima grande innovazione svelata da OPPO riguarda il comparto grafico e ha visto la conferma del ray tracing accelerato via hardware del chip Snapdragon 8 Gen 3. In parole povere, effetti di luci e riflessi ultra-realistici nei giochi, per scenari di gioco complessi e dettagliati come non si erano mai visti, quantomeno su uno smartphone. Il merito è anche del ray tracing proprietario di OPPO, PhysRay Engine 2.0, ottimizzato ad hoc da Qualcomm.

Per testare il tutto, OPPO e Qualcomm hanno usato Nitro Nation World Tour, popolare gioco di corse che è stato potenziato con il ray tracing. Il risultato? Auto superdefinite, illuminazione incredibilmente naturale e dettagli mai visti. Sembrava di correre davvero sulle strade di una metropoli moderna, tra grattacieli riflettenti e tramonti mozzafiato: un assaggio di ciò che ci aspetta sui prossimi top di gamma OPPO.

Ma non è finita qui. OPPO e Qualcomm stanno spingendo anche sulla realtà virtuale e aumentata. All’AWE 2023, fiera dedicata alle tecnologie immersive, OPPO ha presentato i MR Glass Developer Edition, occhiali per la realtà mista basati sulla piattaforma Snapdragon XR2+ Gen 1. Si tratta di uno dei primissimi device MR al mondo compatibile con Snapdragon Spaces XR Developer Platform.

La collaborazione virtuosa tra OPPO e Qualcomm fa ben sperare per il futuro. Le due aziende continueranno a lavorare gomito a gomito per offrirci tecnologie sempre più avanzate. Del resto, come suggerisce il motto di OPPO “Inspiration Ahead”, l’ispirazione si traduce in innovazioni concrete e senza dubbio interessanti, come dimostrato fin dai primi assaggi dello Snapdragon Summit di quest’anno.

