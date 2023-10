Ci avviciniamo a grandi passi al momento della presentazione ufficiale della serie Xiaomi 14 e in Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartphone del colosso cinese.

E così nelle scorse ore sul social Weibo sono emersi interessanti dettagli su quelle che dovrebbero essere le colorazioni e le opzioni di memoria della serie Xiaomi 14 (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le ultime anticipazioni sulla serie Xiaomi 14

Stando a quanto emergerebbe dal database di un rivenditore cinese, il modello base dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni (nera, bianca, verde e rosa) e in tre opzioni di memoria (12 GB di RAM con 256 GB di storage, 16 GB di RAM con 512 GB di storage e 16 GB di RAM con 1 TB di storage).

Per quanto riguarda Xiaomi 14 Pro, invece, lo smartphone dovrebbe essere venduto in tre colorazioni (nera, bianca e verde) e in tre opzioni di memoria (12 GB di RAM con 256 GB di storage, 16 GB di RAM con 512 GB di storage e 16 GB di RAM con 1 TB di storage).

Queste versioni sarebbero limitate ai negozi fisici mentre negli store online potrebbero essere disponibili ulteriori varianti. E sempre dal social Weibo arriva anche la seguente immagine, che mosta alcune delle caratteristiche che dovrebbe vantare Xiaomi 14 Pro (numero modello 23116PN5BC).

La conferma più importante è quella relativa al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, CPU che sarà presentata ufficialmente domani da Qualcomm.

La dotazione di Xiaomi 14 Pro dovrebbe comprendere anche una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP68), il supporto Dolby Vision Atmos e le certificazioni Hi-Res Audio e Hi-Res Wireless Audio.

Per la presentazione ufficiale della nuova serie di punta di Xiaomi ci sarà da avere pazienza solo per qualche giorno, dato che Xiaomi ha comunicato che gli Xiaomi 14 con HyperOS saranno presentati il 26 ottobre in Cina.

