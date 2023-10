L’intelligenza artificiale è al centro di quasi ogni nuova tecnologia, comprese quelle sviluppate dal team di Google e due esempi sono rappresentati da Google Pixel Watch 2 e da Google Pixel 8.

Con un post sul blog ufficiale il colosso di Mountain View si è soffermato proprio su alcuni aspetti legati all’intelligenza artificiale con riferimento a Google Pixel Watch 2 e a Fitbit Charge 6, che a dire di Google possono vantare il monitoraggio della frequenza cardiaca più accurato mai realizzato su dispositivi di questo tipo.

Un piccolo segreto di Google Pixel Watch 2

Google ricorda che smartwatch e smartband per il calcolo della frequenza cardiaca si basano su un sensore PPG, che utilizza la luce per misurare il volume e il movimento della circolazione sanguigna (ciò avviene puntando una luce LED verde sul polso, che poi riflette il movimento del sangue verso il sensore).

Ebbene, se la prima generazione di Google Pixel Watch aveva un sensore PPG a percorso singolo, Google Pixel Watch 2 presenta un nuovissimo sensore LED a percorso multiplo e questo sistema aiuta l’orologio a coprire una maggiore superficie della pelle, fornendo registrazioni più accurate quando tutti i sensori sono attivati.

Una volta rilevati i dati, entrano in gioco gli algoritmi sviluppati dal colosso di Mountain View per Google Pixel Watch 2 e l’intelligenza artificiale è capace di interpretare e lavorare il quantitativo più elevato di dati che questo smartwatch riesce a recuperare.

I notevoli miglioramenti di questi algoritmi sono frutto di un enorme quantitativo di test, condotti per consentirgli di essere in grado di riconoscere i diversi possibili scenari e fare fronte agli eventuali imprevisti che possono verificarsi nella vita di tutti i giorni, il tutto tenendo in considerazione anche fattori ulteriori, come l’età, il colore della pelle, il sesso e l’illuminazione ambientale.

Sarà interessante scoprire quanto gli utenti apprezzeranno i miglioramenti di Google Pixel Watch 2 nella rilevazione della frequenza cardiaca.

