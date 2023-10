Il prossimo chipset di punta di Samsung sarà l’Exynos 2400 che la società impiegherà su alcuni dei modelli della gamma Samsung Galaxy S24 il prossimo anno, tuttavia l’azienda sta anche lavorando sull’Exynos 1480 che potrebbe diventare un interessante chipset di fascia media.

Questo chipset è stato da poco individuato in un benchmark online, il quale ha rivelato la presenza di una GPU AMD.

Samsung Exynos 1480 sembra un interessante chipset di fascia media

In base a quanto riportato l’Exynos 1480 è dotato di otto core, quattro con clock a 2,75 GHz e quattro a 2,05 GHz, inoltre vanta una GPU Xclipse 530.

Samsung sta utilizzando la numerazione Xclipse 9xx per le sue GPU di fascia alta e utilizzerà 5xx per le versioni meno potenti che animeranno i suoi smartphone e tablet di fascia media.

Mentre l’Xclipse 940 sarà basato sull’architettura RDNA 3 di AMD, l’Xclipse 530 sarà basato sull’architettura RDNA 2, la stessa dell’Xclipse 920. Le prestazioni dell’Xclipse 530 saranno quindi notevolmente inferiori, ma al momento non è ancora possibile dire di quanto.

Ad esempio non è specificato se l’Xclipse 530 supporterà il ray tracing, anche se solitamente viene utilizzato sui prodotti di fascia alta, inoltre Samsung dovrà studiare delle soluzioni di raffreddamento efficaci per evitare che qualsiasi smartphone o tablet equipaggiato con il chipset Exynos 1480 si surriscaldi vanificando i miglioramenti in termini di prestazioni.

