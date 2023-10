Google ha lanciato l’app Health Studies nel 2020 per analizzare la qualità del sonno delle persone per migliorare i suoi servizi di salute e benessere.

Ora la società ha lanciato l’app Google Health Studies per migliorare gli algoritmi del sonno sui dispositivi Fitbit e crearne alcuni in grado di fornire informazioni utili sul sonno e indicazioni personalizzate per godere di un sonno migliore.

L’app Health Studies chiede alcune informazioni come la residenza, l’età, se ci sono dei bambini che dormono nella stanza, se si indossa un dispositivo Fitbit ed eventuali cambi di fuso orario nell’ultima settimana.

Lo studio sulla qualità del sonno prevede il completamento di questionari tre volte al giorno: un’ora dopo il risveglio, a metà pomeriggio e un’ora prima di andare a dormire.

Inoltre bisogna segnalare i propri comportamenti diurni come l’eventuale assunzione di caffeina, sonnellini ed esercizio fisico, nonché misurare il proprio livello di attenzione.

L’app Google Health Studies raccoglierà dati in tutta sicurezza

Google raccoglierà dati come il numero di sblocchi dello smartphone, l’utilizzo aggregato delle app per categoria e il tempo di utilizzo totale e bisognerà indossare un dispositivo Fitbit il monitoraggio della frequenza cardiaca a riposo, variabilità della stessa, sonno, temperatura cutanea notturna, SpO2, attività elettrodermica e livelli di luce ambientale.

Tutti i dati verranno quindi codificati con un ID casuale che sarà crittografato e archiviato su server altamente sicuri ai quali potranno accedere solo i ricercatori convolti in questo progetto, con la garanzia che i dati dello studio non verranno mai venduti a terzi o utilizzati da Google per scopi pubblicitari.

Poiché partecipare a questo studio è piuttosto impegnativo, Google premierà con un voucher da 25 dollari valido per il Google Merchandise Store chi completerà almeno 10 giorni di studio. L’app Google Health Studies è disponibile sul Play Store, ma attualmente è scaricabile solo negli Stati Uniti.

