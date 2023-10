Su Amazon è tornato uno degli sconti più interessanti, riproposto un po’ ciclicamente. Se state cercando un nuovo paio di cuffie true wireless allora dovreste dare un’occhiata alle Samsung Galaxy Buds Live, in promozione con uno sconto di più del 70% rispetto al prezzo di listino iniziale.

Samsung Galaxy Buds Live di nuovo in super offerta su Amazon

Le Samsung Galaxy Buds Live sono cuffie true wireless dal formato piuttosto particolare, che potrebbero rivelarsi perfette soprattutto per chi non ama particolarmente le in-ear. Offrono una forma a “fagiolo” che consente di evitare i classici “tappini” infilati nelle orecchie, che alcuni possono trovare scomodi, e al contempo garantiscono un’esperienza audio di qualità. A disposizione altoparlanti da 12 mm, tre microfoni che permettono di sfruttare la cancellazione attiva del rumore (ANC), accelerometro e la connettività Bluetooth 5.0 per il collegamento rapido a smartphone e altri dispositivi supportati.

Offrono un’autonomia tra le 5,5 ore e le 8 ore grazie alle batterie da 60 mAh, ma con le ricariche della custodia (472 mAh) possono spingersi fino a 29 ore con ANC disattivato. All’interno dell’app Galaxy Wearable è possibile attivare la modalità Gioco, in grado di ridurre ulteriormente la latenza per godersi al massimo anche i titoli più frenetici (con un consumo della batteria più rapido).

Le cuffie Samsung Galaxy Buds Live sono state lanciate sul mercato al prezzo consigliato di 189 euro, ma grazie all’offerta disponibile su Amazon potete portarvele a casa con più del 70% di sconto, a 49 euro con spedizione compresa (vendute e spedite da Amazon, eventualmente con consegna in un giorno). La promozione riguarda attualmente la sola colorazione Mystic Black. Se siete interessati, potete procedere all’acquisto seguendo il link qui sotto, mentre in fondo e nel video qui sopra potete dare un’occhiata alla nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy Buds Live in offerta

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy Buds Live