Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento degli smartphone della serie Google Pixel, soffermandosi sull’esperienza che sono in grado di garantire agli utenti.

Negli ultimi mesi gli sviluppatori di Google si sono focalizzati anche sul meteo, cercando di migliorare la qualità e l’utilità delle informazioni fornite e un esempio di ciò è rappresentato dalla possibilità per gli utenti al mattino di essere informati su ciò che li attende nel corso dell’intera giornata.

Come migliora il meteo per gli utenti Google Pixel

Ebbene, pare che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View abbia ritenuto tale nuova funzionalità efficace, tanto da decidere di migliorarla e provare a renderla ancora più utile.

Il nuovo step per gli utenti Google Pixel è rappresentato dalla possibilità di essere informati alla sera su ciò che li attenderà il giorno seguente: in sostanza, il widget del meteo li informerà sulla situazione prevista (se sarà una giornata soleggiata, nuvolosa o piovosa), dando loro la possibilità di prepararsi nel caso in cui il tempo stia diventando più caldo o più freddo.

Pare che questa nuova funzionalità sia stata implementata inizialmente sugli smartphone della serie Google Pixel 8 e poi sia stata estesa anche alle precedenti generazioni di device del colosso di Mountain View.

Al momento non è chiaro, ad ogni modo, quanto sia diffusa la sua implementazione e probabilmente sarà necessario avere pazienza ancora per qualche settimana prima che venga messa a disposizione di tutti gli utenti a livello globale.

E sempre a proposito di meteo, ricordiamo che la scorsa settimana il colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio del nuovo Google Meteo (ciò riguarda anche il nostro Paese), caratterizzato da una grafica decisamente più accattivante.

