WhatsApp si aggiorna e migliora la privacy delle chiamate a partire dalla Beta

Sono passati ormai alcuni mesi dall’annuncio ufficiale della funzione che permette agli utenti di WhatsApp di silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti, ma adesso il team di sviluppo dell’arcinoto servizio di instant messaging sta lavorando ad un’altra novità avente a che fare con le chiamate e anche questa tocca il delicato tema della privacy: con gli ultimi aggiornamenti delle versioni beta — sia per Android che per iOS — sta facendo capolino una nuova opzione relativa all’indirizzo IP.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link.

WhatsApp Beta 2.23.21.12: le novità dell’aggiornamento

Questa nuova opzione di WhatsApp per le chiamate non arriva esattamente come il proverbiale fulmine a ciel sereno, tutt’altro: già nei nostri precedenti articoli relativi a WhatsApp Beta 2.23.18.15 per Android e WhatsApp Beta 23.20.1.73 per iOS — risalente alla scorsa settimana — vi avevamo parlato dei lavori in corso per la futura introduzione della possibilità di proteggere l’indirizzo IP durante le chiamate. Grazie a questa nuova opzione di sicurezza, gli utenti del servizio potranno aggiungere un ulteriore livello di protezione alle proprie conversazioni, proteggendo i propri indirizzi IP e le proprie posizioni da eventuali malintenzionati.

Ebbene, l’attesa sta già per volgere al termine: grazie ai più recenti aggiornamenti di WhatsApp Beta per Android nel Google Play Store e di WhatsApp Beta per iOS via TestFlight, è stato possibile apprendere che il roll out della nuova opzione legata alla privacy ha già preso il via per un ristretto numero di utenti. Come potete vedere dai seguenti screenshot — quello dell’app per iOS proviene dall’immancabile WABetaInfo —, in fondo alla schermata delle Impostazioni relative alla Privacy è spuntata una nuova sezione Avanzate; al suo interno, troviamo una sola voce: Proteggi l’indirizzo IP durante le chiamate. Il funzionamento della nuova opzione viene sinteticamente spiegato in questi termini: «Per rendere più difficile l’individuazione della tua posizione, le chiamate su questo dispositivo verranno reindirizzate in modo sicuro attraverso i server di WhatsApp. Questo ridurrà la qualità delle chiamate». È presente altresì un link per apprendere qualche dettaglio in più sulla funzione in discorso.

Insomma, a partire dall’introduzione della novità, agli utenti di WhatsApp verrà offerta la possibilità di scegliere tra la solita qualità delle chiamate abbinata al solito livello di sicurezza e un piccolo sacrificio in termini di qualità per ottenere un livello di protezione ulteriore. È inutile dire che gli utenti più attenti al discorso della privacy non ci penseranno due volte ad attivare l’opzione. La protezione dell’indirizzo IP tornerà particolarmente utile a tutti quegli utenti che si trovino — spesso o anche occasionalmente — ad effettuare chiamate anche con contatti sconosciuti.

Come si accennava poco sopra, la nuova opzione per proteggere l’indirizzo IP durante le chiamate via WhatsApp è in roll out nel ramo beta del servizio, anche se attualmente non risulta disponibile neppure per tutti i beta tester. Di sicuro, nei prossimi giorni assisteremo ad un allargamento di questa fase di test, in vista del rilascio per tutti gli utenti anche del ramo stabile.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Nel momento in cui scriviamo, le novità descritte sono in roll out soltanto nel ramo beta del servizio, dunque tutti gli utenti della versione stabile dovranno pazientare ancora un po’. Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante: