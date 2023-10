Qualche giorno fa il team di Google, composto da ingegneri e sviluppatori attivi nel miglioramento dei servizi offerti dal colosso, ha dato il via su Reddit ad un evento AMA (Ask Me Anything) dove in pratica l’azienda risponde alle domande poste dalla community; grazie a queste risposte abbiamo qualche piccola informazione sui lavori che Big G sta svolgendo per migliorare l’app Google Home.

In arrivo novità per l’app Google Home e le videocamere Nest

Per quanto gli eventi AMA siano interessanti, dando agli utenti la possibilità di farsi una vaga idea di ciò che bolle in pentola, raramente le aziende spifferano completamente quelli che sono i loro progetti in lavorazione nel dettaglio; lo stesso ha fatto Google, rispondendo alle domande riguardanti l’app Google Home il team della società si è infatti limitato ad anticipare qualche futura novità.

Il team di sviluppatori parte elencando tutte le novità più recenti implementate nell’app Google Home, molte delle quali sono state possibili grazie proprio ai feedback della community, per esempio:

La possibilità di riordinare i tuoi Preferiti, in modo da poter modificare e cambiare l’ordine dei tuoi Preferiti

Streaming live delle tue telecamere nella scheda Preferiti

Una scheda Attività più utile, in cui troverai gli eventi cronologici del tuo dispositivo e la cronologia della fotocamera

Una nuova casella di posta in cui riceverai notifiche utili per non perdere aggiornamenti importanti

Una sezione semplificata per le tue preferenze di notifica nella scheda Impostazioni

Uno scorrimento verticale più semplice e preciso degli eventi della videocamera con etichette di eventi organizzate per tipo, come persona, pacco, veicolo o attività.

Rispondendo alle domande poste dagli utenti, per quanto riguarda i widget della schermata iniziale dell’app Google home, il team di sviluppatori ha annunciato che stanno già lavorando sui dettagli e sui progetti e sperano di avere alcune ottime opzioni per gli utenti.

Oltre alle risposte riguardanti Google Home, sono emerse alcune interessanti informazioni riguardanti le videocamere di sorveglianza Nest, l’azienda è intenzionata ad espandere l’anteprima delle notifiche delle fotocamere anche ai dispositivi equipaggiati con Wear OS 3, a patto che questi siano abbinati a uno smartphone con Android 14.

Il team ha anche spiegato perché al momento le telecamere Nest meno recenti non sono disponibili nell’app Google Home, ciò è dovuto al fatto che “ogni dispositivo ha la sua complessità e richiede la migrazione dell’infrastruttura e gli aggiornamenti del software del dispositivo, per garantire che l’hardware possa essere supportato”.

È una vera sfida prendere dispositivi progettati quasi dieci anni fa e inserirli nell’app Google Home, ma siamo entusiasti di portare con noi gli utenti in questo viaggio.

Inoltre il team è a conoscenza della “discrepanza tra l’app Nest Hub e l’app Google Home per quanto riguarda i sistemi di sicurezza e sta esplorando questo aspetto”, ma è anche impegnato nello sviluppare un modo per consentire di utilizzare il segnale cellulare per migliorare le modalità Casa/Fuori casa.

Insomma ci sono sicuramente molte novità in arrivo nel prossimo futuro per l’app Google Home e per l’ecosistema di sorveglianza Nest, nei prossimi giorni potrebbero emergere altre risposte interessanti in base alle domande poste dalla community di utenti, per il resto non dobbiamo che attendere pazientemente che gli sviluppatori di Google svolgano il loro lavoro.

