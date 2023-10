Siamo arrivati al secondo giorno della Festa delle Offerte Prime di Amazon, l’evento che propone decine di migliaia di prodotti a prezzi scontati, molto spesso al minimo storico. Tra i tanti brand impegnati nell’evento troviamo anche Teclast, produttore specializzato in tablet Android e notebook, che ha lanciato una serie di ribassi che rendono molto interessanti i propri prodotti.

Pur avendo prezzi molto competitivi i tablet Teclast offrono una scheda tecnica di tutto rispetto, più che adeguata a studenti di tutte le età a cui serve un dispositivo da avere sempre con sé e da utilizzare per prendere appunti, creare relazione e fruire di contenuti multimediali. A fine articolo trovate il link alla pagina dello store Teclast su Amazon, con tutte le promozioni valide fino alle 23:59 di oggi (le più interessanti sono anche sul nostro canale Telegram), qui sotto invece vi forniamo maggiori dettagli su alcuni dei modelli più interessanti.

Teclast T50

Decisamente curato dal punto di vista del design, con una cornice ridotta e un case in alluminio, Teclast T50 è dotato di una scheda tecnica di buon livello, a partire dallo schermo cinematico da 11 pollici con risoluzione 2K, UNISOC Tiger T616 con CPU octa core a 2 GZ e GPU ARM Mali-G57. La RAM ammonta a 8 GB ma può essere raddoppiata sfruttando la tecnologia della RAM virtuale, che sfrutta la memoria interna da 256 GB, che a sua volta può essere esteso con microSD fino a 2 TB.

È dotato di una fotocamera principale da 20 megapixel e una frontale da 8 megapixel, mentre la batteria da 7.500 mAh è supportata dalla ricarica rapida a 18 watt. Il sistema operativo, infine, è Android 13. Potete acquistarlo su Amazon in offerta a 167,99 euro invece di 279,99 euro utilizzando il coupon da 20 euro presente nella pagina

Teclast M50 Pro

Altrettanto interessante è Teclast M50 Pro, dotato di una scheda tecnica molto simile al modello appena descritto: schermo FullHD (1920 x 1200 pixel) da 10,1 pollici, UNISOC Tiger T616 con 8 GB di RAM (espandibili a 16 GB con la RAM virtuale), 256 GB di spazio di archiviazione espandibile con microSD fino a 1 TB.

È dotato di connettività WiFi dual band e Bluetooth 5.0, batteria da 6.000 mAh e 4 altoparlanti stereo, per fruire in maniera immersiva i contenuti multimediali. Utilizza Android 13 ed è completo dei servizi Google e del Play Store. È attualmente in promozione a 149,99 euro su Amazon usando il coupon da 10 euro presente nella pagina.

Teclast T40 Air

Teclast T40 Air offre, oltre alla connettività WiFi dual band, anche quella cellulare con Dual 4G/LTE, per navigare e lavorare anche in mobilità , inserendo una SIM nell’apposito slot. È dotato di schermo BOE 2K da 10,4 pollici (2000 x 1200 pixel IPS), UNISOC Tiger T616 con 8 GB di RAM, raddoppiabili con la memoria virtuale, e 256 GB di memoria interna, che a sua volta può essere espansa utilizzando microSD della capacità massima di 2 TB.

Nonostante lo spessore di appena 7,7 millimetri è in grado di alloggiare una batteria da 7.200 mAh, con ricarica a 18 watt, che permette di utilizzare il tablet per almeno 10 ore con una singola carica. Anche in questo caso il sistema operativo è Android 13 con certificazione GMS per utilizzare i servizi Google.

È in offerta su Amazon a 159,99 euro, applicando il coupon da 20 euro presente nella pagina.

Teclast P40HD

Il più economico dei tablet che vi segnaliamo è Teclast P40HD dotato di schermo FullHD (1920 x 1200 pixel) da 10,1 pollici, UNISOC Tiger T606 con 8 GB di RAM, che possono diventare 16 GB con la memoria virtuale) e 128 GB di memoria interna, che possono essere ampliati con microSD fino a 1 TB. Manca la connettività cellulare ma è presente il supporto alle reti WiFi dual band insieme al Bluetooth 5.0.

La batteria da 6.000 mAh, grazie anche alla presenza di Android 13, permette di raggiungere senza particolari problemi 8-9 ore di schermo acceso, più che sufficienti quindi anche per coprire una giornata lavorativa. Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 megapixel e una telecamera da 5 megapixel per le videochiamate.

Potete acquistare Teclast P40HD su Amazon a 120,31 euro utilizzando il coupon del 6% presente nella pagina.

Per scoprire tutte le promozioni targate Teclast vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale su Amazon, dove scoprirete tutti i prodotti in promozione per la Festa delle Offerte Prime.

Informazione Pubblicitaria

