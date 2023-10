Wear OS 4 entro la fine del 2023 sarà rilasciato per la prima generazione di Google Pixel Watch e porterà con sé alcune delle nuove funzionalità lanciate dal colosso di Mountain View con Google Pixel Watch 2.

I possessori del primo orologio di Google potranno così contare su alcune importanti novità, focalizzate in particolare sul rafforzamento della sicurezza.

Ecco le novità in arrivo per Google Pixel Watch

Sul sito di supporto ufficiale il team di Google ha pubblicato un’apposita pagina con una scheda che mette in risalto le differenze tra le due generazioni per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza e le novità che sbarcheranno sul primo modello con l’aggiornamento a Wear OS 4.

Ebbene, la prima novità è rappresentata da Emergency Sharing, ossia la possibilità di inviare la propria posizione in tempo reale a contatti predefiniti (gli utenti potranno anche selezionare il genere di informazioni che desiderano condividere).

La seconda novità in arrivo con Wear OS 4 è Safety Check, funzionalità che consente allo smartwatch di impostare un timer per il check-in per garantire la sicurezza dell’utente (se non si conferma di stare bene all’ora stabilita, l’orologio condividerà automaticamente la posizione con i contatti di emergenza).

La terza novità è Medical Info, ossia la possibilità di inserire le proprie informazioni mediche, in modo da poter aiutare in caso di emergenza i soccorritori, che potranno visualizzare tali dettagli anche con lo smartwatch bloccato.

Queste funzioni si vanno ad aggiungere a quelle sulla sicurezza già disponibili per la prima generazione di Google Pixel Watch, come la possibilità di chiamare i numeri di emergenza (ciò attraverso la rapida pressione 5 volte della corona) e il sistema di rilevamento delle cadute (con la conseguente chiamata, ove necessario, dei numeri di emergenza).

Ai possessori di Google Pixel Watch non resta altro da fare che attendere con pazienza l’aggiornamento che porterà Wear OS 4 sul loro orologio.