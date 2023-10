Presentato alla fine dello scorso mese, Xiaomi 13T è finito tra le mani dello staff di DxOMark, che ha subito messo alla prova il suo comparto fotografico.

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone di fascia alta, così come ci viene confermato dalle sue caratteristiche principali, tra le quali troviamo le seguenti:

display AMOLED CrystalRes 20:9 da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2.712 x 1.220 pixel, 20:9, 446 ppi), refresh rate fino a 144 Hz, AdaptiveSync con touch sampling rate fino a 480 Hz, luminosità di picco di 2.600 nit, fino a 68 miliardi di colori, DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, PWM Dimming fino a 2880 Hz, lettore d’impronte integrato e vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra a 4 nm con GPU ARM Mali-G610

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS (L1+L5), NFC, porta USB Type-C

dual speaker stereo con Dolby Atmos

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

sistema operativo: MIUI 14 con Android 13

dimensioni e peso: 162,2 x 75,7 x 8,49/8,62 mm, 193/197 grammi

Potete trovare la scheda tecnica dettagliata qui.

La prova della fotocamera di Xiaomi 13T

Per quanto riguarda il comparto imaging, il nuovo smartphone di Xiaomi può contare su una fotocamera anteriore da 20 megapixel (apertura f/2.2, lenti 5P e HDR) e su una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel (grandangolare, apertura f/1.9, lenti 7P, OIS, 24 mm, 1/1,28″, 1.22 μm e 2.44 μm con 4-in-1 Super Pixel), un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2, 15 mm, lenti 5P) e un teleobiettivo da 50 megapixel (f/1.9, 50 mm, lenti 5P).

Nei test condotti da DxOMark Xiaomi 13T ha ottenuto 121 punti per le foto, 65 punti per gli scatti bokeh, 65 punti per l’anteprima, 101 punti per lo zoom e 132 punti per i video, per un risultato complessivo di 123 punti, grazie al quale si posiziona al sessantesimo posto della classifica generale, alle spalle di Samsung Galaxy Z Fold4 e Xiaomi Mi 11 Pro (con 124 punti).

.

Tra gli aspetti che hanno convinto i tester vi sono l’esposizione, la velocità e la precisione dell’autofocus, la gestione del rumore e la stabilizzazione nei video.

Meno positivi, invece, i giudizi sull’esposizione nei video, sui livelli di rumore in condizioni di scarsa illuminazione e sulle differenze di nitidezza tra fotogrammi nei video in movimento.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.