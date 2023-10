Samsung lancia un bundle speciale particolarmente fashion in collaborazione con Swarovski che include degli accessori tempestati di cristalli per Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Watch6 e Galaxy Buds2 Pro.

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip5 ottiene una cover protettiva, lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 un cinturino e le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds2 Pro un nuovo astuccio, tutti abbelliti con cristalli Swarovski.

Samsung Galaxy Z Flip5, Watch6 e Buds2 Pro protagonisti di uno speciale bundle Swarovski

Gli accessori griffati sono disponibili anche singolarmente e lo speciale bundle Samsung x Swarovski può essere personalizzato. L’utente ha la facoltà di scegliere la colorazione preferita di Galaxy Z Flip5 (256/512 GB) e delle cuffie, mentre Galaxy Watch6 può essere scelto in versione Wi-Fi o LTE, standard o Classic.

Previous Next Fullscreen

Il bundle con lo smartphone, le cuffie e lo smartwatch con cassa da 44 mm e bluetooth costa 1.717 euro, tuttavia il prezzo del pacchetto varia in base ai prodotti scelti.

Per ora lo speciale bundle con gli accessori Swarovski è disponibile solo in Germania e non sappiamo se verrà commercializzato anche in Italia.

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Watch6 Classic