Nelle ultime ore l’operatore Fastweb ha provveduto ad aggiornare la lista dei dispositivi compatibili con il proprio servizio VoLTE, andando ad aggiungere ai numerosi smartphone già presenti nell’elenco alcuni dispositivi targati HONOR.

Nuovi smartphone HONOR entrano nella lista dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE di Fastweb

Come molti altri operatori anche Fastweb offre ai propri utenti, in forma gratuita, il servizio VoLTE: esso permette agli utenti di effettuare le chiamate rimanendo su rete 4G, beneficiando di una qualità superiore e potendo al contempo continuare la navigazione web durante la telefonata.

Nelle ultime ore l’operatore ha provveduto ad aggiornare la lista dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE presente sul sito ufficiale, aggiungendo alcuni dispositivi del produttore asiatico HONOR, nello specifico sono stati aggiunti HONOR 70 Lite, HONOR 90, HONOR 90 Lite, HONOR Magic Vs, HONOR Magic4 Pro e HONOR Magic5 Pro.

Grazie alle nuove aggiunte, la lista degli smartphone compatibili supera quota 200; riportiamo di seguito tutti i dispositivi che attualmente supportano il servizio offerto dall’operatore:

Apple iPhone 15;

Apple iPhone 15 Plus;

Apple iPhone 15 Pro;

Apple iPhone 15 Pro Max;

Apple iPhone 14;

Apple iPhone 14 Plus;

Apple iPhone 14 Pro;

Apple iPhone 14 Pro Max;

Apple iPhone 13;

Apple iPhone 13 mini;

Apple iPhone 13 Pro;

Apple iPhone 13 Pro Max;

Apple iPhone 12;

Apple iPhone 12 mini;

Apple iPhone 12 Pro;

Apple iPhone 12 Pro Max;

Apple iPhone 11;

Apple iPhone 11 Pro;

Apple iPhone 11 Pro Max;

Apple iPhone XS;

Apple iPhone XS Max;

Apple iPhone XR;

Apple iPhone X;

Apple iPhone 8;

Apple iPhone 8 Plus;

Apple iPhone SE (dalla 2ª gen.);

Google Pixel 6;

Google Pixel 6 Pro;

Google Pixel 6a;

Google Pixel 7;

Google Pixel 7 Pro;

Huawei P40 lite 5G;

HONOR Magic 5 Lite;

Magic 5 Lite; HONOR 70 Lite;

70 Lite; HONOR 90;

90; HONOR 90 Lite;

90 Lite; HONOR Magic Vs;

Magic Vs; HONOR Magic4 Pro;

Magic4 Pro; HONOR Magic5 Pro;

Magic5 Pro; Motorola Moto G62 5G;

OnePlus 10 Pro 5G;

OnePlus 10T;

OnePlus Nord 2T 5G;

OnePlus Nord CE 2 Lite;

Oppo A16;

Oppo A16s;

Oppo A17;

Oppo A54 (CPH2195);

Oppo A54 5G;

Oppo A54s;

Oppo A57 4G;

Oppo A74 (CPH2197);

Oppo A74 5G;

Oppo A77;

Oppo A77 4G;

Oppo Find X3 Lite (CPH2145);

Oppo Find X3 Neo (CPH2207);

Oppo Find X3 Pro (CPH2173);

Oppo Find X5;

Oppo Find X5 Pro;

Oppo Find X5 Lite;

Oppo Reno4 5G;

Oppo Reno4 Pro 5G;

Oppo Reno4Z 5G;

Oppo Reno6 5G;

Oppo Reno6 Pro 5G (CPH2247);

Oppo Reno7 Lite 5G;

Oppo Reno8 5G;

Oppo Reno8 Lite 5G;

Oppo Reno8 Pro 5G;

Samsung Galaxy A02s (SM-A025G,DSN);

Samsung Galaxy A03;

Samsung Galaxy A03s (SM-A037G,DSN);

Samsung Galaxy A04s;

Samsung Galaxy A12 (SM-A127F,DSN);

Samsung Galaxy A12 (SM-A125F,DSN);

Samsung Galaxy A13;

Samsung Galaxy A13 5G;

Samsung Galaxy A20;

Samsung Galaxy A20e;

Samsung Galaxy A20s (SM-A207M,DS);

Samsung Galaxy A21s;

Samsung Galaxy A22 (SM-A225F,DSN);

Samsung Galaxy A22 5G (SM-A226B,DSN);

Samsung Galaxy A23 5G;

Samsung Galaxy A30;

Samsung Galaxy A30s (SM-A307FN,DS);

Samsung Galaxy A31;

Samsung Galaxy A31 (SM-A315G, DS);

Samsung Galaxy A32 (SM-A325F,DS);

Samsung Galaxy A32 5G (SM-A326B-, DS);

Samsung Galaxy A32 LTE (SM-A325F,DS);

Samsung Galaxy A33 5G;

Samsung Galaxy A40;

Samsung Galaxy A41 (SM-A415F,DSN);

Samsung Galaxy A42 5G (SM-A426B,DS);

Samsung Galaxy A50;

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A51 5G;

Samsung Galaxy A52;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy A53 5G;

Samsung Galaxy A70 (SM-A705FN, DS);

Samsung Galaxy A71 (SM-A715F,DSM);

Samsung Galaxy A71 (SM-A715F,DS);

Samsung Galaxy A72 (SM-A725F,DS);

Samsung Galaxy A80;

Samsung Galaxy A90 5G;

Samsung Galaxy M11;

Samsung Galaxy M12 (SM-M127F,DSN);

Samsung Galaxy M13;

Samsung Galaxy M21 (SM-M215F,DSN);

Samsung Galaxy M22 (SM-M225FV, DS);

Samsung Galaxy M23;

Samsung Galaxy M23 5G;

Samsung Galaxy M30 (SM-M307FN, DS);

Samsung Galaxy M30s;

Samsung Galaxy M31 (SM-M315F, DS);

Samsung Galaxy M31s (SM-M317F, DSN);

Samsung Galaxy M32 (SM-M325FV,DS);

Samsung Galaxy M33;

Samsung Galaxy M33 5G;

Samsung Galaxy M51;

Samsung Galaxy M52 5G (SM-M526BR,DS);

Samsung Galaxy M53;

Samsung Galaxy M53 5G;

Samsung Galaxy S10;

Samsung Galaxy S10 5G;

Samsung Galaxy S10+;

Samsung Galaxy S10e;

Samsung Galaxy S10 Lite (SM-G770F, DS);

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F,DS);

Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G,DS);

Samsung Galaxy S20 FE 5G (SM-G781B,DS);

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21+ 5G;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21 FE 5G;

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S22 Ultra;

Samsung Galaxy S22+;

Samsung Galaxy S23;

Samsung Galaxy S23 Plus;

Samsung Galaxy S23 Ultra;

Samsung Galaxy Note 10;

Samsung Galaxy Note 10 5G (SM-N976B);

Samsung Galaxy Note 10+;

Samsung Galaxy Note 10+ 5G;

Samsung Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F,DS);

Samsung Galaxy Note 20 (SM-N980F,DS);

Samsung Galaxy Note 20 5G (SM-N981B,DS);

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (SM-N986B,DS);

Samsung Galaxy Jean2;

Samsung Galaxy Z Flip (SM-F700F,DS);

Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707B);

Samsung Galaxy Z Flip3 5G;

Samsung Galaxy Z Flip4 5G;

Samsung Galaxy Fold (SM-F900F);

Samsung Galaxy Z Fold2 5G (SM-F916B);

Samsung Galaxy Z Fold3 5G;

Samsung Galaxy Z Fold4;

Samsung Galaxy XCover 5 (SM-G525F,DS);

Samsung Galaxy XCover Pro (SM-G715FN, DS);

Samsung Galaxy XCover Pro2;

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (SM-T225C);

Samsung Galaxy Tab A8;

Samsung Galaxy Tab S7FE 5G (SM-T326B);

Samsung Galaxy Tab S8;

Samsung Galaxy Tab S8+;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra;

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro;

Vivo X51;

Vivo X60 Pro;

Vivo X80 Pro;

Vivo Y01;

Vivo Y11s;

Vivo Y16;

Vivo Y20s;

Vivo Y21s;

Vivo Y21;

Vivo Y22s;

Vivo Y33s;

Vivo Y35;

Vivo Y55 5G;

Vivo Y70;

Vivo Y72 5G;

Vivo Y76;

Vivo V21;

Vivo V23 5G;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12X;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11 Lite;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Redmi 10 5G;

Xiaomi Redmi 10A;

Xiaomi Redmi A1;

Xiaomi Redmi Note 11;

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G;

ZTE Blade V50 Design 5G.

L’operatore ci tiene al contempo a sottolineare che anche se un dispositivo non è presente nella lista (che viene costantemente aggiornata) ciò non vuol necessariamente dire che non sia compatibile con il servizio, inoltre tutti gli smartphone Apple, Samsung, OnePlus, Oppo e Vivo lanciati nel 2023 sono compatibili con il servizio di default.

Se siete clienti Fastweb e volete beneficiare del servizio VoLTE vi basta aggiornare il vostro dispositivo all’ultima versione disponibile del sistema operativo, nonché provvedere ad attivare la relativa impostazione sullo smartphone (solitamente “Chiamate VoLTE” o “Voce e dati”).

Potrebbe interessarti anche: Fastweb Mobile Re-Generation è un servizio per vendere i propri smartphone usati