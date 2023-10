Se state cercando un nuovo smartwatch e non disdegnate di ottenere un paio di nuove cuffie wireless in regalo, allora dovreste dare uno sguardo su Amazon, perché in questi giorni è disponibile un’interessante proposta riguardante Huawei Watch GT 4. Acquistando quest’ultimo otterrete senza sovrapprezzo le cuffie Huawei Freebuds SE 2: vediamo come.

Huawei Watch GT 4 in offerta su Amazon nel bundle con le Freebuds SE 2

Huawei Watch GT 4 è stato presentato il mese scorso in compagnia di altri prodotti del marchio, come le cuffie Freebuds Pro 3 e la Gold Edition di Huawei Watch Ultimate. Viene proposto in due versioni, una con cassa da 41 mm e una con cassa da 46 mm, ciascuna acquistabile in varie colorazioni (anche per quanto riguarda i cinturini). I display sono AMOLED in entrambe le varianti, ma a cambiare è ovviamente la dimensione: si parte da 1,32 pollici per la più piccola e si arriva a 1,43 pollici in quella più generosa.

La dotazione di sensori dello smartwatch è completa, con localizzazione GPS con supporto GNSS dual band, sensore per la rilevazione del battito cardiaco, termometro per la misurazione della temperatura cutanea e non solo. Non mancano poi microfono, altoparlante e naturalmente Bluetooth (in versione 5.2) per il collegamento a dispositivi Android e iOS. La batteria è da 524 mAh sulla variante da 46 mm e da 323 mAh su quella da 41 mm: secondo il produttore queste capacità garantiscono un utilizzo leggero fino a rispettivamente 14 e 7 giorni. Quando questo non sarà sufficiente, potrà entrare in gioco la ricarica wireless (per le specifiche tecniche complete potete recarvi qui).

Tra le funzionalità più interessanti proposte da Huawei Watch 4 abbiamo la rinnovata tecnologia di monitoraggio Huawei TruSeen 5.5+, che promette una maggiore precisione rispetto al passato, un monitoraggio intelligente del ciclo mestruale (che analizza vari dati come frequenza cardiaca, temperatura, ritmo della respirazione e non solo) in grado di prevedere il periodo, e una funzione capace di rilevare eventuali irregolarità respiratorie durante il riposo notturno (attraverso anche la tecnologia TruSleep 3.0). Per quanto concerne l’attività fisica, sono supportate più di 100 modalità sportive.

Lo smartwatch Huawei Watch GT 4 è disponibile all’acquisto da poche settimane a un prezzo di partenza di 249,90 euro, e in queste ore l’offerta di lancio proposta sul Huawei Store è sbarcata anche su Amazon. Questo significa che potete portarvi a casa il dispositivo con in regalo le Huawei Freebuds SE 2, cuffie true wireless presentate in Cina lo scorso luglio, ai seguenti prezzi:

Per eventuali dubbi potete consultare la nostra recensione al link qui in basso (o dare uno sguardo al video qui sopra).

