La sicurezza rappresenta uno degli aspetti più importanti nel mondo della tecnologia e il team di sviluppatori di Google è particolarmente attento a questo specifico argomento, lavorando senza sosta all’ottimizzazione di Android e alla risoluzione dei problemi man mano che vengono riscontrati.

E la maggior parte degli utenti apprezza l’impegno del colosso di Mountain View, in quanto vuole assicurarsi che il proprio telefono sia sicuro ed è per tale motivo che sono in tanti non solo ad installare tutti gli ultimi aggiornamenti software ma anche ad informarsi sulle novità che vengono implementate.

Il bollettino di sicurezza Android di ottobre 2023

Ebbene, in attesa del rilascio dell’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre 2023, il team di Google ha pubblicato il relativo bollettino, svelando le novità che porterà con sé.

Così come ricorda il team di sviluppatori, infatti, l’Android Security Bulletin contiene i dettagli relativi alle vulnerabilità della sicurezza che interessano i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google.

Se la maggior parte delle vulnerabilità risolte viene classificata con pericolosità “alta”, non ne manca qualcuna “critica”, come quelle relative al Sistema e contraddistinte dalle sigle CVE-2023-40129 (è stata risolta su Android 12, 12L e 13) e CVE-2023-4863 (è stata risolta su Android 11, 12, 12L e 13).

Altre vulnerabilità di livello “critico” sono quelle relative ai componenti closed source di Qualcomm e contraddistinte dalle sigle CVE-2023-24855, CVE-2023-28540 e CVE-2023-33028.

Potete trovare tutte le informazioni sulle criticità risolte dal team di Google con l’aggiornamento di sicurezza di ottobre 2023 sulla pagina dedicata del sito ufficiale.

Non appena l’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre sarà disponibile per il vostro device, sarà lo stesso sistema ad avvisarvi con un’apposita notifica. I più impazienti possono comunque procedere ad un controlo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

