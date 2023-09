Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic sono stati presentati a fine luglio, ma il produttore sud-coreano ha deciso di prorogare parte della promozione di lancio. Quest’ultima è cumulabile con le offerte Amazon a disposizione in queste ore, dato che il sito aderisce all’iniziativa Samsung Members. Vediamo come approfittare subito di alcuni ulteriori ribassi.

Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic scendono ancora con le offerte Amazon

Acquistando Samsung Galaxy Watch6 o Galaxy Watch6 Classic entro il 30 settembre 2023 ed effettuando la registrazione su Samsung Members entro il 5 novembre 2023, potete ottenere in omaggio il Super Fast Wireless Charger Duo. Se state pensando di dare una possibilità ai nuovi smartwatch Wear OS, sappiate che su Amazon potete trovarli in offerta, con interessanti ribassi rispetto al prezzo di listino.

Come sicuramente saprete se li state tenendo d’occhio, i due smartwatch condividono praticamente ogni specifica tecnica: la differenza principale consiste nella presenza sulla versione Classic della ghiera girevole, con conseguenti cambiamenti nelle dimensioni generali; inoltre, la versione Classic sostituisce la cassa in Armour Aluminum con una in acciaio inossidabile. Entrambi offrono uno schermo Sapphire Crystal Super AMOLED (da 1,3 pollici per Watch6 da 40 mm e Watch6 Classic da 43 mm, oppure da 1,5 pollici per Watch6 da 44 mm e Watch6 Classic da 47 mm), con risoluzione 480 x 480. A disposizione anche il SoC Exynos W930 dual core, affiancato da 2 GB di RAM e da 16 GB di memoria interna, sensore BioActive per il monitoraggio della salute, certificazione IP68 e batterie da 300 mAh (40 e 43 mm) o 425 mAh (44 o 47 mm).

Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic sono stati presentati durante il Galaxy Unpacked del 26 luglio 2023, e potete trovarli in offerta su Amazon a partire da 249,90 euro anziché 319 (Watch6 40 mm Bluetooth venduto e spedito da Amazon), 273,89 euro anziché 349 (Watch6 44 mm Bluetooth, venduto e spedito da Amazon) o 367,87 euro anziché 449 (Watch6 Classic 47 mm Bluetooth venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati potete procedere all’acquisto seguendo uno dei link qui in basso, sfruttando la consegna rapida in un giorno se siete abbonati Amazon Prime. Per eventuali indecisioni potete consultare la nostra recensione del modello Classic.

Acquista Samsung Galaxy Watch6 40 mm Bluetooth in offerta

Acquista Samsung Galaxy Watch6 44 mm Bluetooth in offerta

Acquista Samsung Galaxy Watch6 Classic 47 mm Bluetooth in offerta

