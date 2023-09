Qualche giorno fa Xiaomi ha presentato la nuova gamma Redmi Note, composta da tre modelli: Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+. Su una fascia di prezzo più bassa, a quanto pare sarà proposto anche un successore di Redmi 12C, lo smartphone Android lanciato lo scorso dicembre: il presunto Redmi 13C spunta in diverse immagini piuttosto dettagliate, che ci consentono di dedurre qualcosa anche sulle fotocamere.

Prime indicazioni e immagini per Redmi 13C, il prossimo smartphone economico

Redmi 13C sarà uno smartphone economico, con specifiche di fascia bassa pensate per offrire prestazioni sufficienti a una piccola cifra. Non possiamo dunque aspettarci chissà cosa dalla scheda tecnica, della quale sappiamo tuttora molto poco. Possiamo comunque dedurre qualcosa dalle immagini dettagliate diffuse da MySmartPrice in queste ore, che mostrano il presunto Redmi 13C in tre colorazioni (Black, Light Green e Blue, nomi non ufficiali).

Le immagini mostrano uno smartphone con cornici piuttosto abbondanti (ma neanche in modo tragico, considerando la fascia economica), in particolare nella parte inferiore, e notch a goccia nella parte superiore. Sul retro trovano posto tre obiettivi fotografici integrati in due moduli di forma circolare sporgenti incastonati direttamente nella scocca, affiancati da un flash LED e da un’interessante indicazione: a quanto pare la fotocamera principale è da 50 MP. I pulsanti fisici (tasto power e bilanciere del volume) sono tutti sul lato destro, mentre dall’altra parte trova spazio il carrellino per le SIM (e forse la microSD per l’espansione della memoria).

Per il resto le immagini ci mostrano una griglia per lo speaker nella parte inferiore, posizionata accanto alla porta USB Type-C e a un microfono, oltre a una porta per il jack audio da 3,5 mm nella parte superiore. Altro per ora non sappiamo, ma ci aspettiamo qualche piccolo upgrade rispetto alla generazione precedente; come abbiamo visto a suo tempo, Redmi 12C dispone di schermo da 6,71 pollici a risoluzione HD+ con 60 Hz di refresh rate, SoC MediaTek Helio G85 affiancato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna, doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP, certificazione IP52 e batteria da 5000 mAh. Non male per un prezzo di partenza di meno di 100 euro (699 yuan).

Per scoprire ulteriori dettagli su Redmi 13C dovremo aspettare le prossime settimane. Visto quanto già trapelato, non è da escludere un lancio in anticipo rispetto a quello dello scorso anno (dicembre).

