Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni relative al nuovo smartwatch che Xiaomi si prepara a lanciare sul mercato: stiamo parlando di Xiaomi Watch 2 Pro.

In attesa della presentazione ufficiale, in programma per domani, nelle scorse ore è emersa quella che dovrebbe essere la dotazione tecnica dello smartwatch.

Le caratteristiche di Xiaomi Watch 2 Pro

L’atteso nuovo orologio di Xiaomi dovrebbe vantare un display AMOLED circolare da 1,43 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e diametro di 46 mm.

Ad animare Xiaomi Watch 2 Pro vi dovrebbe essere un processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, supportato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione.

Tra le altre caratteristiche dello smartwatch non dovrebbero mancare una batteria da 495 mAh (dovrebbe essere in grado di garantire fino a 3 giorni di utilizzo), il supporto alle connettività LTE (opzionale), Wi-Fi, Bluetooth e NFC, un modulo GPS e una scocca in acciaio inossidabile resistente all’acqua (fino a 5 ATM).

Per quanto riguarda l’aspetto software, lo smartwatch arriverà sul mercato con l’interfaccia MIUI Watch basata su Wear OS, e consentirà agli utenti di avere accesso a funzionalità come Google Play Store, Google Maps e Google Wallet.

Ed ancora, chi acquisterà Xiaomi Watch 2 Pro potrà fare affidamento su funzionalità come le chiamate vocali, la gestione dei messaggi, l’agenda, il monitoraggio delle attività sportive, l’analisi della composizione corporea, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e dello stress, la possibilità di controllare la fotocamera, gli aggiornamenti sulle condizioni meteo, la registrazione vocale, la bussola e le misurazioni della pressione atmosferica.

Per quanto riguarda i prezzi, infine, il nuovo smartwatch di Xiaomi dovrebbe essere venduto in Europa a 269 euro in versione solo WiFi e a 329 euro con la connettività LTE.

Restiamo in attesa di scoprire se tali indiscrezioni saranno confermate e quando lo smartwatch sarà effettivamente disponibile.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwtach con e senza Wear OS di questo mese