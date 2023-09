Di tanto in tanto i principali operatori telefonici apportano delle modifiche ai canoni richiesti ai loro utenti dalle rispettive offerte e l’ultimo esempio è quello che arriva da Vodafone, che ha in programma un’altra rimodulazione.

Il popolare operatore, infatti, ha iniziato ad informare gli utenti impattati della modifica in questione, che entrerà in vigore nel mese di ottobre e comporterà un aumento del canone mensile che in alcuni casi sarà di 1,99 euro.

Vodafone si prepara ad una nuova rimodulazione

Tra i clienti impattati dalla rimodulazione in questione vi sono ad esempio quelli con l’offerta Gold, che hanno ricevuto il seguente messaggio informativo:

Vodafone, modifica contrattuale: per le mutate condizioni di mercato, dal primo rinnovo successivo al 14/10/2023, la tua offerta Gold avrà un costo di 1,99 euro al mese in piu’. Per te, fin da subito e gratuitamente, Vodafone Club per 12 mesi, chiamando il 42100.

In alternativa, puoi mantenere invariati i costi della tua offerta scegliendo la nuova offerta Gold Light con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS, rispondendo gratuitamente con testo SI a questo SMS entro il 14/10/2023.

Recesso senza penali ne’ costi, mantenendo eventuali rateizzazioni, su voda.it/disdettalineamobile, via PEC o nei negozi Vodafone entro il 13/11/2023. Maggiori dettagli al 42590 o su voda.it/gold-light.

In questo specifico caso, gli utenti hanno la possibilità di accettare l’aumento e ricevere per 12 mesi il servizio di Vodafone Club in omaggio oppure possono decidere di mantenere invariato il canone e passare all’offerta Gold Light (con 100 SMS inclusi invece che senza limiti). C’è anche una terza possibilità: recedere senza costi o penali entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Questa rimodulazione di Vodafone pare si applichi anche alle offerte delle serie Bronze e Silver e le condizioni possono essere diverse a seconda degli utenti interessati.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

