Nelle ultime ore, Google ha aggiornato la pagina relativa alle novità relative agli Aggiornamenti di sistema di Google, inserendo una spiegazione su cosa succede disattivando l’opzione per ricevere automaticamente questa tipologia di aggiornamenti.

A seconda del paese, gli utenti possono dunque disabilitare la ricezione automatica degli aggiornamenti: non si tratta di una vera e propria novità, dato che la pagina per farlo è già disponibile da tanto tempo, ma Google ha comunque preferito fare chiarezza.

Google fa maggiore chiarezza sugli Aggiornamenti di sistema

Gli aggiornamenti di sistema di Google comprendono aggiornamenti a svariate app e moduli di sistema come Google Play Store, Google Play Services, Android WebView e Project Mainline. Si configurano come uno dei canali con cui il colosso di Mountain View aggiorna parti del sistema operativo Android.

Più nello specifico, si tratta di novità, che i dispositivi ricevono in background, il cui aggiornamento, a distribuzione completata, viene finalizzato tramite un aggiornamento di sistema Google Play che ha cadenza mensile.

Come anticipato in apertura, Google ha recentemente aggiornato la pagina che contiene le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema (una pagina che viene aggiornata regolarmente, con novità dell’aggiornamento del mese in corso), specificando che l’utente può anche decidere di disabilitare la ricezione automatica di questi aggiornamenti.

Cosa succede disabilitando tali aggiornamenti?

La pagina, raggiungibile al percorso “Impostazioni > Google > Altro (i tre pallini in alto a destra) > Aggiornamenti dei servizi di sistema”, mostra all’utente una panoramica sulla funzionalità (su cosa può comprendere un aggiornamento del genere) e presenta un interruttore che permette di disabilitare la ricezione automatica.

Provando a disattivare questo interruttore, verrà mostrato un pop-up che chiede conferma circa la volontà di disabilitare gli aggiornamenti automatici dei servizi di sistema e permette di scegliere tra “Disattiva” e“Mantieni aggiornamenti automatici”. A questo punto, tutte le funzionalità distribuite attraverso questo canale da Google non raggiungeranno lo smartphone.



Anche nel caso in cui l’utente disattivi la ricezione automatica di tali aggiornamenti, gli aggiornamenti di sistema non forniti da Google (nel caso di smartphone di un produttore di terze parti) e gli aggiornamenti delle app tramite il Play Store non verranno inficiati dalla modifica.

Tuttavia, il colosso di Mountain View potrà comunque mandare degli aggiornamenti di sistema “obbligatori” nel caso in cui si presentassero gravi falle di sicurezza da sistemare o nel caso in cui debbano essere rispettati alcuni obblighi legali.

