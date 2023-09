Il mercato della telefonia mobile in Italia è in costante evoluzione. Gli operatori lanciano continuamente nuove offerte per attirare nuovi clienti e mantenere quelli già acquisiti. Anche TIM, uno dei principali player del settore, si appresta a introdurre delle novità sul fronte delle offerte mobile a partire dal 25 settembre 2023, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

Il ventaglio di offerte TIM subirà qualche modifica dal prossimo 25 settembre, con un leggero ridimensionamento di alcuni contenuti o bundle promozionali, ma nel complesso rimarrà stabile almeno fino alla fine di ottobre, dando modo ai clienti di scegliere la soluzione più in linea con le proprie esigenze.

L’operatore ha in serbo modifiche che riguarderanno principalmente le gamme Young, Junior e International, dedicate rispettivamente agli under 25, under 18 e clienti stranieri. Ma anche il portafoglio standard 5G Power sarà coinvolto dalla chiusura di alcune promozioni estive. Andiamo ad analizzare nel dettaglio tutte le novità previste.

Addio al Giga di Scorta per le nuove attivazioni Young e International

La prima importante modifica riguarda l’eliminazione del cosiddetto “Giga di Scorta” per le nuove attivazioni delle offerte Young (TIM Young, TIM Young Full e TIM x Carta Giovani) e International (TIM International New) a partire dal 25 settembre.

Attualmente, con il Giga di Scorta si può continuare a navigare anche dopo aver esaurito i Giga inclusi nell’offerta, pagando 1,90 euro ogni 200 MB extra fino a un massimo di 1 GB aggiuntivo a 9,50 euro. Dal 25 settembre questa possibilità verrà eliminata per i nuovi clienti, che vedranno bloccata la navigazione una volta terminati i Giga senza possibilità di sblocco, se non attivando ulteriori opzioni dati.

Riduzione degli SMS per Young e Junior

L’altro cambiamento importante interessa le offerte Young e Junior, che perderanno gli SMS illimitati inclusi attualmente, sostituiti da un plafond di 200 SMS al mese per le nuove attivazioni, sempre dal 25 settembre.

Le offerte in questione manterranno invariati i contenuti per quanto riguarda minuti e traffico dati. L’unica eccezione è TIM Junior Mese Unica per i clienti convergenti fisso-mobile, che oltre alla riduzione degli SMS sarà soggetta all’adeguamento annuale del costo mensile in base all’inflazione (la prima modifica tariffaria è prevista dal 1° aprile 2024).

Chiusura promozioni estive 5G Power e modifiche Opzione Mobile

Oltre alle novità sulle gamme Young, Junior e International, TIM si appresta a chiudere alcune promozioni estive lanciate sulle offerte 5G Power standard. In particolare, dal 25 settembre non sarà più disponibile il raddoppio dei Giga per le versioni Smart e Top abbinate a Ricarica Automatica, che torneranno ai bundle originari.

Stessa sorte per l’offerta 5G Power Unlimited a 29,99 euro al mese con Giga illimitati, che tornerà al prezzo pieno di 39,99 euro al mese. Verranno chiuse anche le promo su TIM Giga Power, mentre l’Opzione Mobile per i già clienti fissi passerà da 10 a 19,99 euro di contributo di attivazione una tantum.

Proroghe e conferme fino al 29 ottobre 2023

La buona notizia è che la maggior parte del listino offerte di TIM verrà prorogato fino al 29 ottobre, compresi i bundle promozionali di Power Famiglia per i clienti TIM Unica e le iniziative 5G Gratis per Sempre (5G incluso a vita con finanziamento smartphone), 5G PROMO (5G gratis per 3 mesi) e Porta un Amico. Rimarranno disponibili fino a fine ottobre anche le promo su TIM Giga Power con raddoppio dei GB e le offerte dati TIM Giga Power Unlimited.

