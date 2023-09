Samsung Galaxy S22 è stato uno degli smartphone più popolari tra quelli lanciati lo scorso anno e una conferma delle sue grandi potenzialità è arrivata grazie ad un nuovo esperiemento condotto negli Stati Uniti.

Lo smartphone del colosso coreano, infatti, è stato usato per effettuare una chiamata 5G con AST SpaceMobile, una società di telecomunicazioni che ha realizzato una rete a banda larga spaziale per telefoni cellulari.

Un traguardo storico per Samsung Galaxy S22

AST SpaceMobile ha annunciato di essere riuscita a stabilire con successo la prima connessione 5G per voce e dati tra uno smartphone convenzionale (un Samsung Galaxy S22) e un satellite nello spazio.

La chiamata in questione è stata effettuata venerdì 8 settembre 2023, da Hana, nelle Hawaii a un ingegnere Vodafone di Madrid e la connettività 5G è stata confermata anche dai partner dell’azienda (ossia Vodafone, AT&T e Nokia).

Per l’esperimento sono stati usati lo spettro di AT&T e il satellite BlueWalker 3 di AST SpaceMobile e in un test separato l’azienda ha anche superato il precedente record di sessioni dati a banda larga cellulare nello spazio, raggiungendo una velocità di download di circa 14 Mbps.

Grande soddisfazione è stata espressa da Abel Avellan, Presidente e Amministratore delegato di AST SpaceMobile, il quale ci ha tenuto a mettere in risalto che le prime connessioni cellulari a banda larga 5G dallo spazio direttamente ai telefoni cellulari rappresentano un altro progresso significativo nelle telecomunicazioni di cui questa azienda è stata pioniere.

Avellan si è anche detto certo che la banda larga cellulare spaziale abbia tutte le carte in regola per riuscire a contribuire alla trasformazione della connettività Internet a livello globale, colmando le attuali lacune e connettendo anche le persone che in questo momento non riescono a farlo.

In attesa di ulteriori sviluppi, vi lasciamo al video che celebra questo importante traguardo:

