Google migliora costantemente le mappe di Google Maps anche grazie alla comunità di volontari che offrono il loro contributo per mappare il territorio.

Per superare le sfide e accelerare la mappatura del pianeta l’azienda di Mountain View ha annunciato che sta aprendo l’accesso a più volontari che potranno diventare “Road Mapper” e unirsi a quelli esistenti per contribuire a migliorare le mappe di Google.

Dal lancio di Road Mapper nel 2021, i collaboratori hanno mappato oltre 1,5 milioni di chilometri di strade e consentito a più di 200 milioni di persone di navigare con Google Maps.

La società sottolinea che il loro contributo ha fatto davvero la differenza nella vita delle persone in tutto il mondo e ora ha deciso di ampliare il programma per mappare quante più strade possibile.

Google Maps cerca più volontari per mappare tutto il pianeta

Google esprime un enorme ringraziamento a tutti coloro che da tempo fanno parte di Road Mapper e aggiunge che in qualità di contributori principali possono dare una mano anche per far crescere la community segnalando fino a 5 persone che potrebbero essere interessate a offrire il loro contributo tramite questo modulo.

Negli ultimi tempi Google ha introdotto nuove funzionalità come la modalità immersiva, tuttavia rimane fondamentale che le mappe siano più accurate possibile. Se siete interessati all’iniziativa potete consultare il post sul forum Local Guide.

