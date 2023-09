Meta, colosso tecnologico proprietario di alcuni tra i più famosi social network in circolazione, ha deciso di apportare alcuni cambiamenti al logo di uno dei suoi popolari servizi: Facebook. Lo conosciamo bene, è probabilmente il social network che più di tutti ha dato il via al proliferare di software analoghi che ad oggi monopolizzano la rete; nel corso del tempo l’azienda ha apportato diversi cambiamenti al logo di Facebook e, nelle ultime ore, sono state condivise le ultime modifiche effettuate.

Facebook ha un nuovo logo, ma le differenze sono davvero poche

Non aspettatevi stravolgimenti epocali, Meta ha sì modificato il logo di Facebook ma probabilmente, se non ve lo avessimo fatto notare, in pochi se ne sarebbero accorti: il logo in questione è uno dei più riconoscibili in circolazione, anche da chi magari non ha mai utilizzato il social network, è dunque più che comprensibile che Meta non abbia voluto stravolgere qualcosa che risulta immediatamente identificabile dai circa 2 miliardi di utenti attivi giornalieri.

L’immagine che potete vedere qui sopra ci offre un confronto tra il vecchio logo e quello nuovo, come potete notare le differenze sono minime e si riducono in buona sostanza ad una maggiore presenza del colore blu, nonché ad alcune modifiche allo stile della lettera “f” quasi impercettibili. Meta, attraverso un post sul proprio blog, ha spiegato le modifiche introdotte con la seguente dichiarazione:

La nostra intenzione era quella di creare un design rinnovato del logo di Facebook che fosse più audace, elettrico ed eterno. Ciascuno dei nuovi perfezionamenti distintivi determina una maggiore armonia nell’intero design come elemento chiave dell’identità dell’app. Lo abbiamo fatto incorporando un’espressione più sicura del colore blu principale di Facebook, creato per essere visivamente più accessibile nella nostra app e fornire un contrasto più forte affinché la “f” si distingua.

Qui sotto invece potete vedere come è cambiato il logo di Facebook nel corso del tempo, anche in questo caso non ci sono mai stati particolari stravolgimenti, ma solo piccole modifiche in grado di rendere il design del logo più al passo con i tempi.

Il logo del popolare social network non è però l’unico elemento ad aver subito delle modifiche estetiche, anche il marchio denominativo di Facebook ha ricevuto un aggiornamento, così giustificato da Meta:

Utilizzando il nostro carattere tipografico personalizzato, Facebook Sans, abbiamo ridisegnato il marchio denominativo e il logo per creare un trattamento coerente e migliorare la leggibilità complessiva su Facebook. Similmente alle modifiche al simbolo del logo, questi perfezionamenti ci hanno permesso di sviluppare l’eredità della nostra identità, creando al tempo stesso una relazione più forte tra il modo in cui il marchio denominativo si abbina al resto del carattere tipografico.

Infine, la società ha apportato alcune modifiche anche all’aspetto delle reazioni, grazie all’utilizzo di una nuova tavolozza di colori ampliata in grado di evocare più dimensionalità ed emozione.

Il processo di rinnovamento grafico della piattaforma però sembra essere solo all’inizio, Meta ha infatti descritto le modifiche apportate come “la prima fase di un sistema di identità rinnovato”; Facebook subirà ulteriori modifiche estetiche? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Potrebbe interessarti anche: Facebook chiuderà la scheda “Notizie” per dare più spazio ai Reels