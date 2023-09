Meta prevede di disattivare la scheda Notizie di Facebook nel Regno Unito, Francia e Germania, in quanto l’azienda si sta concentrando su quello che agli utenti interessa di più, come i video verticali, sempre più in voga come quelli del rivale TikTok.

Secondo Meta le notizie rappresentano meno del 3% di ciò che gli utenti di tutto il mondo vedono nel loro feed di Facebook, da qui la decisione di abbandonare la scheda delle news dall’inizio di dicembre in Europa, lasciandole in vita negli Stati Uniti e in Australia.

La scheda “Notizie” di Facebook scomparirà in Europa e Regno Unito

Gli utenti saranno ancora in grado di vedere i collegamenti alle notizie sui loro feed e gli editori in Europa e Regno Unito continueranno ad avere accesso ai propri account e alle proprie pagine dopo che le modifiche entreranno in vigore a dicembre.

Tuttavia Meta sembra incoraggiare le testate giornalistiche a passare ai Reels e a sfruttare il suo sistema pubblicitario per raggiungere un pubblico più ampio.

Nel comunicato stampa la società afferma inoltre che onorerà gli obblighi previsti da tutti gli accordi esistenti su Facebook News con gli editori nel Regno Unito, Francia e Germania fino a dicembre, tuttavia non sottoscriverà alcun nuovo accordo per i contenuti su Facebook News né offrirà nuovi prodotti agli editori in questi paesi in futuro.

